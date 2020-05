Federica Fittipaldi: “Ecco cosa sogno per la mia Basilicata”

Ha la Basilicata, dove vive e lavora, che scorre nel sangue. Federica Fittipaldi è responsabile dell’Animazione territoriale del GAL “La Cittadella del Sapere” e, in particolare, il suo compito è quello di promulgare, all’interno dell’area GAL, i bandi e tutte le azioni che il piano di sviluppo ha elaborato, a seguito di un’attività di concertazione tra enti locali, aziende e associazioni, ha elaborato. In occasione della realizzazione di un promo intitolato “L’alba è nuova” si racconta a Zoom Magazine.

Il GAL “La Cittadella del Sapere” ha realizzato un video promo della nostra regione dal titolo “L’alba è nuova. Il cuore della Basilicata ti aspetta”. Come nasce il progetto?

Il progetto nasce da un forte desiderio di promuovere il territorio della Regione Basilicata sui social, il mezzo di comunicazione più efficace ed utilizzato, soprattutto a seguito dell’emergenza Covid-19. Il GAL ha voluto dunque realizzare questo video-promo per lanciare un messaggio di speranza, di ripresa e di rinascita. Per questo “l’alba è nuova”: dobbiamo ripartire, possiamo ripartire… Il messaggio che si vuole trasmettere, utilizzando una celebre frase dell’attore Rocco Papaleo, è “la Basilicata esiste”: ammiratela e venite a conoscerla!

Tu, nello specifico, attualmente di cosa ti occupi?

Sono responsabile dell’Animazione territoriale del GAL e il mio compito, in particolare, è quello di promulgare, all’interno dell’area GAL, i bandi e tutte le azioni che il nostro piano di sviluppo ha elaborato, a seguito di un’attività di concertazione tra enti locali, aziende e associazioni. In particolare, prima dell’emergenza stavo lavorando sull’attuazione di due azioni che riguardano le aziende agroalimentari. Una riguarda la costituzione ed il funzionamento delle microfiliere che mira a favorire ed incrementare la capacità di fare rete e migliorare le performance delle aziende locali, stimolandone l’imprenditorialità. Si tratta di un’azione a bando che prevede un sostegno in conto captale sia per l’investimento di carattere immateriale sia di carattere materiale. L’altra riguarda la realizzazione e la promozione dell’Itinerario dei prodotti PAT (prodotti agroalimentari tradizionali). Trattasi di un progetto condiviso e realizzato con l’Ente Parco del Pollino, la Comunità del Cibo e l’Alsia Pollino, volto a sperimentare un nuovo modo di operare in rapporto con l’economia locale, garantendo il necessario affiancamento al sistema produttivo esistente, agli Enti pubblici territoriali, ai promotori di nuove imprese e a tutti gli attori locali.

Ovviamente, a seguito dell’emergenza sanitaria ci siamo fermati ad analizzare le esigenze dei nostri beneficiari ed in particolare delle aziende non solo agricole ma anche extra-agricole, come quelle operanti nel settore dell’artigianato artistico e, soprattutto, turistico. Per questo abbiamo avviato una rimodulazione del nostro Piano di Azione, prevedendo dei piccoli sussidi per tutte le aziende del nostro territorio attraverso procedure più celeri e snelle.

Continueremo le nostre azioni di promozione del territorio sperimentando nuove modalità attraverso l’utilizzo di tecnologie ITC e piattaforme on line: il video-promo è solo un nuovo inizio per dare un sostegno concreto allo sviluppo delle risorse locali “di qualità”… che non sono poche!

Qual è il tuo personale bilancio della situazione lucana durante l’emergenza sanitaria che ha toccato tutto il mondo?

Assolutamente positivo per quanto riguarda l’aspetto “contagio”, nel senso che ad oggi la nostra Regione è riuscita a controllare la diffusione del Covid-19 e questo è un dato importante. Dal punto di vista socioeconomico credo che molti settori, in particolare quello turistico e tutta la filiera che lo costituisce, ne risentiranno notevolmente. Sono comunque positiva, nel senso che credo che tutto il tessuto produttivo regionale risponderà bene alla ripresa e lo potrà fare soprattutto se tutte le azioni di sostegno messe in campo dallo Stato, dalla Regione ed in parte anche da noi GAL, verranno attuate in tempi rapidi.

Cosa ti piacerebbe venisse maggiormente valorizzato della Basilicata?

Oltre alle bellezze naturali, come le due coste, la Tirrenica e la Ionica, il Parco del Pollino e dell’Appennino Lucano Val d’Agri lagonegrese con i suoi laghi, venissero sottolineate anche le sue qualità artistiche, storiche e culturali, le sue tradizioni e le sue tipicità. Per ottenere questo è necessario investire in modo serio sul turismo sia sotto l’aspetto infrastrutturale sia promozionale.

Come ti piacerebbe vedere, nell’immediato futuro, la Basilicata?

Sicuramente piena di sorrisi, di giovani imprenditori e professionisti e soprattutto di turisti… possibilmente tutti senza mascherine!

Guarda il promo “L’alba è nuova. Il cuore della Basilicata ti aspetta”:

“L’alba è nuova” il cuore della Basilicata ti aspetta. from RVM Broadcast on Vimeo.

