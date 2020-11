Oggi, venerdì 20 novembre, Fabrizio Moro torna con la sua nuova raccolta di brani d’amore ‘Canzoni d’Amore Nascoste‘ (Fattoria del Moro distr. Believe), disponibile in versione cd e vinile, in digitale e sulle piattaforme streaming. Di ‘Canzoni d’Amore Nascoste‘ – 2 brani inediti, ‘Nun c’ho niente‘ e ‘Voglio stare con te‘, più 9 canzoni d’amore ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti – è prevista anche una special Edition a tiratura limitata e numerata, disponibile solo nello shop ufficiale. Il vinile sarà autografato e conterrà la riproduzione del manoscritto originale di ‘Nun c’ho niente‘, una foto inedita e autografata e l’esclusiva bandana ‘Canzoni d’amore nascoste‘: un piccolo gioiello da collezione per i fan storici del cantautore.

L’album ‘Canzoni d’amore nascoste‘, la cui copertina è firmata da Giada Domenicone, è stato anticipato, nel maggio scorso, dal singolo ‘Il Senso di Ogni Cosa‘, nuova versione del brano di Fabrizio Moro, pubblicata originariamente nel 2009 all’interno dell’album ‘Barabba‘.

Da oggi è anche in rotazione radiofonica il singolo ‘Melodia di Giugno‘, una ballad in cui si ha la sensazione che il passato scivola via con amarezza ma torna la luce quando ci si rende conto che dalla vita passata si può capire meglio il futuro.



“Come indica il titolo, questa è una raccolta di alcune canzoni d’amore – dichiara Fabrizio Moro – che ho scritto durante il mio percorso. Ci sono le mie storie più importanti, quelle che sono rimaste irrisolte e quelle da cui sono nati i miei figli. Ci sono le storie che mi hanno fatto male e quelle che mi hanno migliorato come uomo. Ci sono tanti frammenti fondamentali del mio passato – continua il cantautore romano – o fra queste parole, canzoni che sono rimaste sconosciute al grande pubblico e che ho voluto ri-arrangiare, ri-produrre e soprattutto ri-cantare con la vita accumulata fino ad oggi…canzoni d’amore nascoste parla di me, parla di tanti di voi, ma soprattutto parla d’amore ».Da sempre molto attento alle tematiche sociali, Fabrizio Moro, attualmente è impegnato nella sceneggiatura di un film insieme al regista Alessio De Leonardis La trama è incentrata sulla vita di un pugile, a Roma, in un quartiere immaginario, che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2021.

La track list:

Melodia di giugno

Domani

Nun c’ho niente (inedito)

Il senso di ogni cosa

Canzone giusta

Sangue nelle vene

Intanto

21 anni

Voglio stare con te (inedito)

L’illusione (sempre w l’amore)

Non è la stessa cosa

