Quest’estate si potrà viaggiare! Scopriamo come

Alla voglia di vacanze quest’anno si somma anche l’incentivo del bonus. Sono in tanti che stanno valutando di tornare a viaggiare, ovviamente nei limiti imposti dall’emergenza sanitaria globale. Molti turisti probabilmente sceglieranno mete italiane, anche con l’obiettivo di conoscere meglio le bellezze turistiche del nostro paese. C’è anche chi punta a varcare il confine, programmando all’estero la propria vacanza.

Vediamo come fare.

Quali sono i provvedimenti per i viaggi all’estero?

Nel timore del contagio il primo obiettivo è quello di ottenere il massimo delle garanzie sulla reale disinfezione degli ambienti. Le case isolate saranno di conseguenza tra le soluzioni più ricercate. Vince infatti chi tra gli albergatori sarà in grado di offrire il massimo della pulizia facendo ricorso a degli standard che sono stati creati apposta per la situazione di emergenza causata dal Covid19. Un Programma Avanzato di Pulizia internazionale, impostato secondo un protocollo particolarmente efficace e che darà la possibilità alle strutture che lo attuano di potersi fregiare del contrassegno apposito sui siti di prenotazione. Intanto, dal 3 giugno è possibile spostarsi fuori dalla propria regione, mentre per quello che riguarda i viaggi all’estero ci si potrà recare solo in alcuni Stati. Tra questi ci sono i paesi che appartengono all’Unione Europea, tranne restrizioni particolari ancora da stabilire. Poi si potrà raggiungere anche la Gran Bretagna, l’Irlanda del nord, Andorra e il Principato di Monaco. E infine anche gli Stati facenti parte dell’accordo di Schengen. Chi viaggia con i mezzi pubblici sarà quasi certamente sottoposto al controllo della temperatura e quasi certamente gli verrà anche chiesta l’autocertificazione che attesti l’assenza di contagio dal virus. Molti turisti, poi, sono abituati a viaggiare con gli animali al seguito.

Se con me viaggia il mio animale?

Per viaggiare con gli animali bisogna ottemperare ad una serie di obblighi e seguire tutte le procedure del caso, alle quali si aggiungeranno quelle che serviranno a evitare la diffusione del contagio. Ciò vuol dire che tutto l’aspetto tecnico e burocratico indispensabile per portarsi dietro il compagno a quattro zampe si complicherà ulteriormente. Per fortuna è garantita la possibilità di viaggiare tramite corrieri specializzati nel trasporto di animali, come ad esempio Blisspets, in totale sicurezza e in conformità con quanto previsto dal decreto sicurezza. Questo ovviamente non esime il proprietario dall’effettuare all’animale tutte le vaccinazioni necessarie, fargli passare i controlli di rito e farsi rilasciare dal veterinario un certificato di buona salute. In molti paesi tra l’altro è richiesto anche un passaporto da aggiungere alle altre certificazioni insieme al chip elettronico e alla iscrizione al registro anagrafico degli animali domestici. Tutta questa documentazione ovviamente dovrà essere aggiornata e portata con sé in originale in modo che possa essere visionata dagli addetti alla sicurezza ai vari controlli aeroportuali e di frontiera. Meglio dotarsi, poi, del trasportino regolamentare, informandosi dei dettagli presso la compagnia di viaggio.