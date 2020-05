La piattaforma digitale POSSO.it, ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con RAI COM, RAI e RAI CINEMA, si amplia ed inaugura il suo primo evento live. Domenica 10 maggio, dalle ore 16 alle ore 20 sarà trasmessa la maratona web: DOTTOR MUSIC. Una diretta per festeggiare e ringraziare i medici e gli operatori sanitari che sono impegnati in prima linea contro la lotta al Covid19. L’evento sarà condotto dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e da Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures.

Molti i collegamenti live con esperti, medici, specialisti e operatori sanitari che svolgono la loro professione in Italia, Spagna e America. A sostenere l’iniziativa, inoltre, molti artisti e dirigenti del settore audiovisivo (in ordine alfabetico): Filippo Anelli (Presidente Nazionale Ordine dei Medici), Serena Autieri (attrice e cantante), Luigi Boccuto (Ricercatore genetista da Greenwood, South Carolina), Alessio Boni (Attore), Adriana Bonifacino (Oncologo dell’Ospedale Sant’Andrea), Raoul Bova (Attore), Cristina Chiabotto (Showgirl) e Massimo Serini (star hair stylist), Roberto Chiappa (Chirurgo Vascolare e radiologo interventista), Roberto Ciufoli (attore), Massimo Cozza (direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2), Paolo Del Brocco (AD Rai Cinema), Max Giusti (attore),Yari Gugliucci (Attore), Lillo Petrolo (Attore), Claudio Mencacci (Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST Fatebenefratelli – Sacco, Milano), Giorgio Meneschincheri (Medico, Fondazione Policlinico A. Gemelli), Michele Merlo (cantautore), Rocio Munoz Morales (Attrice), Noemi (cantautrice), Francesco Pannofino (Attore), Maurizio Porfiri (New York University Polytechnic School of Engineering), Violante Placido (Attrice), Francesco Rutelli (Presidente Anica) Massimo Scaccabarozzi (Presidente Farmindustria e Janssen).

Si alterneranno le esibizioni delle band musicali composte da medici, operatori sanitari e utenti della salute mentale con collegamenti in diretta da varie città d’Italia: Amalaband, Coro della Croce Rossa Italiana dell’area metropolitana di Roma, Coro San Paolo, Early Meets Late, Eugenio Greco e New Mississippi, Illusioni Ottime, I Rari&20, JCBand, Mancolicani, Musica in Cammino, New Crazy Band, Osemare, Pesci in Barile Band, Selvana Doc, Sottovoce – Laboratorio Musicale, Vintage People.

Promotori dell’iniziativa la “Twins father’s band” con il frontman Emanuele Caroppo, medico psichiatra. Il gruppo musicale dei camici bianchi, dal nome dedicato a Padre Agostino Gemelli, si impegna da anni in iniziative di beneficenza. Ad aprire il concerto la canzone “Resisti” che costituisce un incoraggiamento alla resilienza per operatori sanitari e ammalati. È possibile ascoltare il brano anche sulla piattaforma Spotify e su Apple Music. I proventi saranno devoluti all’Andos, associazione nazionale donne operate al seno, perché maggiormente esposte al contagio.

“Gli operatori sanitari hanno lavorato fino allo stremo delle forze – dichiarano Manuela Cacciamani, Founder di One More pictures, Gennaro Coppola, Presidente di Direct2Brain e Emanuele Caroppo, psichiatra e docente universitario – abbiamo unito perciò il mondo della medicina, dell’arte e della tecnologia per celebrare questo esempio. Una grande festa – concludono – sulla piattaforma partecipativa Posso per testimoniare gratitudine ai professionisti che da mesi lavorano senza sosta, a rischio della propria incolumità e in condizioni difficili“.

Per seguire la maratona: https://www.posso.it/live

