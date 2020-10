Da domenica 11 ottobre, alle 10.50 su La7, torna con una nuova edizione “L’ingrediente perfetto“, il programma di cucina dedicato alla scoperta dei sapori italiani condotto da Roberta Capua e Gianluca Mech.

Se Roberta Capua continuerà la ricerca dell’ingrediente perfetto da usare in cucina, per proporre ai telespettatori piatti che potranno aiutare ad alimentarsi bene e correttamente, una grande novità riguarda Gianluca Mech. Il guru di Tisanoreica, infatti, insieme al tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, sarà il protagonista di una nuova rubrica: “Il dolce perfetto”. Nel corso di ogni appuntamento proporranno la ricetta di un dolce ispirato alla tradizione ma in una versione light, grazie ad un minor apporto di zuccheri e carboidrati. Insomma, il dolce che tutti desiderano mangiare anche quando si è a dieta. “Da buon divulgatore scientifico mi rifarò a delle fonti molto autorevoli per giudicare i dolci che proporremo ma anche per evidenziare la composizione organolettica degli stessi” commenta Gianluca Mech.

Il programma, come sempre, sarà arricchito di nuovi servizi e filmati che ci porteranno alla conoscenza della storia e delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese.