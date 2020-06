Rai Premium: inizia il viaggio dentro la moda di “Discovering fashion”

Al via dal 19 giugno, ogni venerdì in seconda serata su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), “Discovering fashion”: una serie di documentari che raccontano l’arte della moda attraverso i grandi stilisti e fashion designer di tutti i tempi. Saliamo in passerella insieme ai protagonisti che hanno contribuito a trasformare il mondo della moda: Valentino, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Tom Ford e Vivienne Westwood.

Primo appuntamento è con Valentino. Valentino studia design della moda fin da giovane, completando la sua formazione a Parigi e aprendo il suo primo atelier a Roma nel 1959. A metà degli anni ’60 è il designer preferito di alcune delle donne più importanti del mondo, tra cui Jacqueline Kennedy. Tra le sue firme c’è anche un particolare colore noto come “rosso Valentino”.

Venerdì 26 giugno Yves Saint Laurent. Maltrattato a scuola trova conforto nella moda. Nel 1954 si iscrive alla Chambre Syndicate de la Haute Couture dove conosce Christian Dior, che viste le sue qualità, lo assume immediatamente. Gli anni che Yves Saint Laurent trascorre alla guida della Maison Dior, a seguito della prematura morte del fondatore, sono determinanti per plasmare e far maturare lo stile del designer francese. Yves Saint Laurent veste Catherine Deneuve, l’attrice più amata di Francia, e per le sue creazioni riceve la Legion d’Onore da Jacques Chirac.

Il 3 luglio Giorgio Armani. Iconico designer di abbigliamento ha ampliato il suo impero con catene di ristoranti e hotel. La sua popolarità è salita alle stelle in America negli anni ’80, quando i “semi-vestiti” dei suoi uomini sono comparsi nella serie televisiva Miami Vice e nel film American Gigolò con Richard Gere.

Il 10 luglio Karl Lagerfeld. Di origine tedesca, è conosciuto per i suoi audaci disegni e la costante reinvenzione, è stato descritto sulla rivista Vogue come “interprete senza pari dell’umore del momento”.

Il 17 luglio Gianni Versace. Uno dei migliori stilisti di moda degli anni ’80 e ’90 ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento a Milano nel 1978. Al suo impero della moda ha aggiunto arredi e profumi per la casa. Durante la sua carriera Versace ha disegnato abiti per la Principessa Diana, Madonna, Elton John e Tina Turner. Tragica la sua fine, assassinato davanti alla sua abitazione a South Beach in Florida nel 1997.

Venerdì 24 luglio Tom Ford. Stilista e regista si è fatto le ossa nella moda come direttore creativo di Gucci dal 1994 al 2004. Sotto la direzione di Ford, le vendite annuali di Gucci crescono in maniera esponenziale. Nel 2005 lancia il suo marchio. Dietro alla macchina da presa dirige Colin Firth nel film The Single Man.

Ultima puntata, il 31 luglio Vivienne Westwood. Inglese, è considerata una delle stiliste meno convenzionali e più schiette del mondo. Diventa famosa alla fine degli anni ’70 quando i suoi primi progetti contribuiscono a modellare l’aspetto del movimento rock punk.