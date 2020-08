Digital Media Fest: il bando della seconda edizione

In questi mesi il mondo della cultura e dello spettacolo stanno vivendo una profonda crisi. Il Coronavirus ha colpito particolarmente questo settore non fermando però la creatività che sta nascendo sempre di più dal web.

Al via le iscrizioni alla seconda edizione del Digital Media Fest (leggi il bando) il festival dei prodotti webnativi, creato e diretto dalla giornalista e regista Janet De Nardis. Le idee devono volare attraverso le sbarre che abbiamo creato per proteggerci dal Covid 19, un virus, un nemico invisibile. E’ questo il messaggio di questa nuova edizione di Festival. Webserie, viral video, vertical video, prodotti in VR, fashion Film e cortometraggi saranno i prodotti che si contenderanno i premi in denaro e in servizi che andranno ai concorrenti che sapranno stupire le giurie.

La seconda edizione, si svolgerà a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2020. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 settembre ed entro il 30 settembre verrà pubblicata sul sito del festival www.digitalmediafest.it la selezione ufficiale. Successivamente, le opere finaliste verranno valutate da una “Giuria Qualificata”, costituita da rappresentanti di importanti produzioni e broadcaster, istituzioni e volti noti del mondo cinematografico e del web. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione il prossimo 2 dicembre.

Il Festival è l’evento più atteso dagli amanti del web e non solo grazie alla creazione di uno spazio unico costituito da opere inedite e di grande valore artistico e culturale, volte ad affrontare temi inesplorati fino ad oggi dai creativi internauti. Come nella passata edizione, non mancheranno i pitch, l’incontro con i più importanti produttori italiani e internazionali. Tre giorni di incontri, panel, workshop e anteprime per immergersi nelle atmosfere dell’audiovisivo più avveniristico dei tanti creativi e non mancherà la formazione attraverso un progetto di educazione finanziaria e uno rivolto alla tutela dell’ambiente. Nei video alcune delle star più amate del web che interagiranno con gli studenti delle scuole italiane.

Il Digital Media Fest è il più grande Festival dell’audiovisivo webnativo: l’evento di sperimentazione e innovazione.

Il cinema del Futuro è qui!