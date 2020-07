Daniele Isola: il 3 luglio esce in radio “Non ricordo più” feat. Cortellino

Dal 3 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica “Non ricordo più” (LaPOP), secondo brano di Daniele Isola prodotto in collaborazione con il cantautore Cortellino e disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 giugno.

Milano e Trieste, due cantautori, due percorsi musicali che si intrecciano in una canzone che sa di estate: “Non ricordo più” è nata così, dall’incontro sinergico tra l’universo musicale di Daniele Isolae quello di Enrico, in arte Cortellino. Nel brano il contributo dei due autori mira a ricreare rievocazioni diverse dell’atmosfera estiva: Daniele racconta il lato malinconico dell’estate, di tutti i pensieri ed i progetti che si fanno con l’arrivo di settembre; Enrico invece da voce al lato più folle e spensierato della stagione estiva, quello delle feste, dell’amore e delle corse alla boa.

“Io ed Enrico siamo amici da quando ci siamo conosciuti dividendo il palco a Capri – spiega Daniele Isola a proposito del nuovo brano e della collaborazione con Cortellino – Durante il periodo di lockdown ci siamo sentiti più volte, avevo questo brano a cui sentivo mancasse qualcosa, e il contributo di Enrico gli ha dato la forma finale”.

Biografia

Daniele Isola, classe 1980, è un cantautore attivo sulla scena musicale italiana. Nato vicino a Milano, sopravvive alla provincia iniziando il suo percorso musicale al liceo, scrivendo canzoni, suonando in varie formazioni e sperimentandosi in diversi generi musicali. Capisce che suonare gli permetterà di evadere dal paese e aprirsi a nuovi orizzonti, così inizia a girare l’Italia attraverso numerosi concerti, maturando l’esperienza che gli servirà per sviluppare una propria identità musicale: il pop cantautorale. Nasce così nel 2013 il singolo “Eremita”, canzone con cui diventa artista Just Discovered su Mtv New Generation. L’anno seguente pubblica altri due brani, “Votate me” (che arriva tra i più virali di YouTube) e “Norwegian Mood”. Nel 2015 arriva il primo album “Luna di miele per 3”, prodotto da Cristiano Lo Mele (Perturbazione), lanciato dal fortunatissimo singolo “Numero Perfetto” che viene selezionato da Radio Capital per la trasmissione Capitalent, e da Radio Deejay per il DeejayOnStage di Riccione. Daniele si fa notare all’interno del circuito pop indipendente italiano, tant’è che l’etichetta Radiocoop decide di metterlo sotto contratto. Esce nel 2017 “Animali Urbani”, frutto di un lavoro al fianco del produttore Pietro Paletti e presentato al Teatro Masini di Faenza durante l’edizione del Mei. Il disco vede la collaborazione con Verano nel brano “In un’ora”, dove la voce di Anna Viganò impreziosisce la canzone dall’atmosfera romantica elegantemente intrisa di vita quotidiana. Dopo un tour in tutta Italia e un periodo di silenzio e riflessione, lo scorso 8 maggio è uscito in radio e in digitale “Samurai”, brano che anticipa il nuovo album di Daniele Isola. Il secondo brano di Daniele, dal titolo “Non ricordo più” feat. Cortellino, sarà disponibile in digitale dal 26 giugno e in rotazione radiofonica dal 3 luglio.