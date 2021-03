Crostata con frutta fresca e fiori: il dolce omaggio al Festival di Sanremo 2021

Tra qualche ora, a Sanremo, si accenderanno i riflettori sulla kermesse musicale più attesa dell’anno. Un’edizione, la 71esima, che parte con non poche polemiche. Nonostante tutto, sono tanti gli italiani incollati davanti alla TV per vivere quelle ore di leggerezza che in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, solo la musica riesce a regalare.

Ricca di storia e tradizione, Sanremo è da sempre definita la “città dei fiori,” che fa da palco alla musica e ai suoi artisti. Parte da qui il mio omaggio a questa città e alla storia della musica italiana. Fiori e musica golosamente rappresentati su una crostata moderna. Una friabile pasta frolla e una crema al limone, fanno da letto a della frutta fresca e bellissimi fiori commestibili. Violette, piccole margherite, gerani e delicatissimi dianthus impreziosiscono questa buonissima crostata.

La base della crostata è realizzata con la pasta frolla che vi ho proposto a San Valentino per i biscotti (LEGGI ANCHE: San Valentino: biscotti a forma di cuore farciti). In tanti l’avete rifatta nelle vostre cucine con ottimi risultati. Questa ricetta è perfetta anche per buonissime e fresche crostate di frutta. Per la crema ho optato per la namelaka al limone. Un nome strano e difficile per una crema spumosa e leggera come una mousse. Fatta di latte, cioccolato bianco e panna, è una crema deliziosa anche solo così com’è, ma io ho deciso di aromatizzarla al limone, per darle un gusto fresco e deciso. Il termine “Namelaka” arriva dal Giappone e significa estremamente cremoso: è un’ invenzione della fine degli anni ’90 di un pastry chef giapponese.

Sapete che amo sperimentare e questa crema senza uova e senza farina è un’ottima soluzione per crostate moderne o anche adatta a farcire torte. Ha una struttura perfetta e, grazie alla presenza di una piccola quantità di gelatina, ha il tipico aspetto di una mousse, cremosa e molto lucida. L’unico accorgimento di questa crema è che necessita di un riposo in frigo di 12 ore. Appena fatta si presenta liquida: il riposo in frigo rende la namelaka di una consistenza unica per i tuoi dolci.

Per questo dolce quindi ti consiglio di giocare di anticipo. Prepara la crema e il panetto di pasta frolla la sera, il giorno dopo procedi con il resto della ricetta che troverai di seguito. È un dolce con diversi passaggi ma molto semplici: niente di difficile… fidati di me!

Ingredienti:



Per la namelaka al limone:

3g di colla di pesce (gelatina in fogli)

20 g di acqua

120 g di latte

200 g di cioccolato bianco

250 ml di panna fresca liquida

buccia grattugiata di un limone non trattato

50 g di succo di limone.



In una ciotola metti i fogli di colla di pesce tagliati a piccoli pezzettini in 20 g di acqua fredda, il tempo che la gelatina si idrati. Nel frattempo, trita il cioccolato bianco e scalda il latte in un pentolino, senza far bollire. Aggiungi nel latte caldo la gelatina ben strizzata e sciogli per bene. Quindi versalo sul cioccolato bianco e mescola fino a che il cioccolato si sarà sciolto completamente.

Aggiungi la panna fresca ed emulsiona per qualche minuto con il frullatore ad immersione. Unisci il succo e la buccia grattugiata del limone e vedrai che la crema mentre darai un’ultima frullata si addenserá appena.

Versa la crema in una ciotola, ricopri con la pellicola alimentare, a contatto e conserva in frigo per 12 ore.



Pasta frolla al limone:



• 200 g di burro

• 130 g di zucchero a velo

• 3 tuorli

• 330 g di farina 00

• buccia grattugiata di un limone non trattato

• un pizzico di sale



Procedi con una planetaria utilizzando il gancio dell’impastatrice a foglia. Lavora per qualche minuto il burro con lo zucchero a velo, la buccia grattugiata del limone e il sale. Aggiungi i tuorli e lavora il composto il tempo necessario che vengano miscelati. Unisci la farina e impasta fino a quando si sarà completamente assorbita. Non lavorare troppo la frolla altrimenti rischi di far sciogliere il burro.Trasferisci l’impasto su una spianatoia e lavora qualche secondo sul piano spolverato di farina per ottenere un panetto liscio.Forma un panetto rettangolare non molto spesso, avvolgilo nella pellicola alimentare e fai riposare in frigo per circa 3 ore. Io solitamente la preparo la sera prima per utilizzarla il mattino dopo.Per questa crostata ho utilizzato uno stampo antiaderente rettangolare con fondo removibile 35 x 11 cm. Tu puoi utilizzare anche uno stampo tondo, la quantità di pasta frolla è sufficiente per rivestire uno stampo e fare qualche biscottino.Togli dal frigo la pasta frolla 10 minuti prima di utilizzarlo. Quindi lavora per qualche minuto l’impasto con le mani giusto per renderlo sufficientemente morbido per essere steso. Infarina il piano di lavoro e con un mattarello inizia a stendere la pasta frolla fino ad ottenere uno spessore di circa 5 mm. Adagia delicatamente la sfoglia di frolla nello stampo e fai riposare in frigo per 30 minuti.







Consiglio: dopo aver steso la frolla, per rivestire in modo perfetto lo stampo da crostata, aiutatati con il mattarello infarinato. Senza fare pressione arrotola la sfoglia di pasta frolla sul mattarello e adagiala sullo stampo facendo scorrere il mattarello. Fai aderire per bene la pasta frolla allo stampo e bucherella con una forchetta il fondo della crostata per evitare che si gonfi in cottura.

Con la frolla rimasta crea dei biscottini per decorare la tua crostata.

Per il tema Sanremo ho utilizzato degli stampi a tema musicale e ho decorato l’impasto, dopo averlo steso, con un mattarello decorativo con tanti fiorellini impressi. Come per la crostata fai riposare in frigo i biscotti per circa 30 minuti, prima di infornarli.

Per questa crostata è necessaria la cottura in bianco, quindi solo la pasta frolla, senza farcitura.Dopo il riposo in frigo, inforna la tua crostata in forno ventilato preriscaldato a 160°C per circa 25 minuti. Sforna e lascia raffreddare completamente nel suo stampo.Cuoci anche i biscottini a 160 ° per soli 10 minuti.



Montaggio della crostata:

Dopo che la crostata è ben fredda, stendi un velo sottile di confettura di fragole, per rendere ancora più goloso il tuo dolce. Procedi con il riempire una sac á poche con la namelaka al limone, utilizzando un beccuccio tondo e decora la crostata con dei bei ciuffi uno accanto all’altro. Dopo aver accuratamente lavato le fragole e i mirtilli, asciugali con carta da cucina, taglia a spicci le fragole e decora il tuo dolce. Impreziosisci la tua crostata con tanti fiorellini commestibili e i biscottini.







Nota: a bagnomaria ho sciolto 50 g di cioccolato fondente, e con un piccolo conetto di carta forno ho decorato i biscotti ricreando le note musicali.



Conserva la crostata in frigo e consumala entro due giorni.