Croissant Tisanoreica: nasce il dolce senza sensi di colpa

Da oggi in casa Tisanoreica è nato un nuovo prodotto: il Croissant Tisanoreica. Un mix di ingredienti naturali per una ricetta gustosa e salutare, l’ideale per una colazione, spuntino o merenda senza sensi di colpa: pochissimi carboidrati, a basso contenuto di zuccheri (meno dell’1%) e ad alto contenuto di proteine rispetto ai croissant tradizionali.

Grazie alla presenza di un ingrediente specifico, l’amido resistente in sostituzione degli amidi digeribili, i Croissant Tisanoreica contribuiscono, in un pasto, alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale. Può essere mangiato, inoltre, sia nella fase intensiva che di stabilizzazione del protocollo di dimagrimento Tisanoreica (vale 1 pat).

“Tisanoreica è da sempre attiva nella ricerca di standard qualitativi innovativi e continua a mettere a disposizione i risultati del proprio know-how con prodotti sempre migliori. L’esigenza del mercato verso un’alimentazione più controllata, ipocalorica e a basso carico glicemico ha portato l’azienda a sviluppare il concetto Glycemic Friendly” commenta il “guru” di Tisanoreica Gianluca Mech, aggiungendo: “In questa filosofia rientra il Croissant Tisanoreica un prodotto utile non solo per chi segue una dieta chetogenica ma che potrebbe essere di aiuto anche a chi deve tenere sotto controllo la glicemia, per esempio chi è affetto da diabete di tipo2. Un vero piacere senza peccato!” conclude Mech, che sta ottenendo un grande successo con la sua rubrica “Il dolce perfetto” all’interno della trasmissione “L’ingrediente perfetto”, in onda ogni domenica alle 10.50 su La7.

Nel corso di ogni appuntamento, affiancato dal tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, propone la ricetta di un dolce ispirato alla tradizione ma in una versione light, grazie ad un minor apporto di zuccheri e carboidrati.

I Croissant Tisanoreica sono in vendita esclusivamente sul sito www.gianlucamech.com