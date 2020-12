Boom di ascolti su Rai2 per il “Concerto di Santo Stefano” con Elena Ballerini

Grande ascolti per il “Concerto di Santo Stefano”, andato in onda ieri 26 dicembre su Rai 2, condotto da Elena Ballerini e Massimo Massari. Oltre mezzo milione di telespettatori, infatti, si sono sintonizzati sulla rete diretta da Ludovico Di Meo, sfiorando il 5% di share e battendo l’agguerrita concorrenza di Italia1, Rete4, Rai3, La7 e di tutti i canali della piattaforma Discovery. L’evento è stato prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli per Time Multimedia in collaborazione con Melos International produzione televisiva. La regia è stata firmata da Dario Baldi mentre la Direzione Artistica da Gianluca Pirazzoli e Maurizio Raimo.

Particolarmente apprezzata la scenografia che non aveva nulla da invidiare a un programma di prima serata e il cast di artisti che si sono alternati sul palco: da Ron a Dodi Battaglia fino a Raphael Gualazzi, solo per citarne alcuni, accompagnati dall’Orchestra sinfonica Rossini di Pesaro diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Ineccepibile l’apporto musicale e la qualità degli arrangiamenti del Maestro Pirazzoli, da anni garanzia di qualità e successo per la TV di Stato.

La commistione fra classico e pop ha rappresentato una combinazione vincente alla base di questo show che ha saputo regalare 90 minuti di puro intrattenimento con un ritmo dinamico, senza mai disperdere il significato religioso del giorno di Santo Stefano: Massimo Massari, infatti, a inizio puntata, ha letto le parole di Papa Bergoglio regalando un momento di grande emozione. Elena Ballerini, ormai a tutti gli effetti volto in ascesa di Rai2 grazie al buon riscontro dei programmi “4zampe in famiglia” e “Primo set”, si è confermata una padrona di casa perfetta, dimostrando di essere un’artista a tutto tondo coniugando spontaneità e professionalità. Brava quanto bella (da sottolineare l’azzeccata presenza scenica valorizzata da un abito Pronovias e da Ponte Vecchio Gioielli Firenze) ha dimostrato anche notevoli doti canore, interpretando uno dei brani della colonna sonora di uno dei più celebri cartoon targati Walt Disney: “La Sirenetta”.