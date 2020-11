‘(Tutto) quello che resta’: il ritorno di Claudio Cera (videoclip)

In rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming ‘(Tutto) quello che resta’ (Edizioni Magazzini Musicali), brano che segna il ritorno di Claudio Cera. Online anche il videoclip ufficiale di ‘(Tutto) quello che resta’ diretto da Carlo Guazzi.

‘(Tutto) quello che resta’, pop ballad di ampio respiro, nasce dalla collaborazione con Marco Sbarbati, con il quale Claudio sta componendo i brani del suo nuovo ep. Il testo, volutamente minimale, narra la fine di una storia con riferimenti alla quotidianità di chi si ritrova a dover continuare da solo nella vita che non sarà più quella di prima. In contrasto, l’arrangiamento realizzato da Vittorio Giannelli vuole sottolineare il conflitto tra i diversi sentimenti causato dalla fine di un amore. La voce calda e profonda di Claudio Cera – ex concorrente di X Factor nel 2011 e di The Voice of Italy nel 2016 – definisce e arricchisce di emozioni questa canzone d’amore.

Guarda ‘(Tutto) quello che resta’ di Claudio Cera: