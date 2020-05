Cinq Mondes: un viaggio di bellezza per il viso e corpo

Cinq Mondes nasce in Francia 19 anni fa, grazie all’idea di Nathalie e Jean-Louis Poiroux, che sono andati in giro nel mondo per ricercare i migliori rituali di bellezza per rigenerare la pelle. Oggi il brand ha conquistato tutto il mondo grazie alle sue linee green & clean di trattamenti, nati per riportare equilibrio alla pelle, rendendola sana e bilanciata, attraverso l’utilizzo di ingredienti pregiati e completamente vegetali.

Oli che accarezzano la pelle naturalmente, creme che la arricchiscono con cura, profumi che la inebriano utilizzando delle tecnologie innovative e quel metodo esclusivo che il brand ha brevettato e chiamato “Skin Dietetics”, ovvero lo schema scientifico pensato per rinnovare la pelle del viso e del corpo in maniera globale con l’apporto di ingredienti e principi attivi naturali.

Attraverso i suoi prodotti, Cinq Mondes offre una profonda cura del viso, del corpo e della mente ricreando uno stato di perfetto equilibrio persino all’interno delle cellule della pelle tanto da rendere la ‘Pelle naturalmente felice’.

I rituali di Cinq Mondes

Ogni rituale è un viaggio sensoriale che ha un obiettivo specifico. Si va dal Rituale di Kyoto per il viso incentrato sulla tecnica della Dermapuntura: il lifting senza ago, per riportare luminosità della pelle, al Rituale di Bali che lavora sulle imperfezioni della pelle utilizzando le proprietà e l’essenza dei fiori supremi o al Rituale di Aleppo pensato per le pelli più secche e tanti altri ancora.

L’idea che la bellezza è completa solo quando è armonia globale fa sì che, Cinq Mondes coniughi gli ingredienti e principi attivi naturali a elementi di aromaterapia, creando un vero e proprio viaggio sensoriale che permette al proprio io interiore di riconnettersi e raggiungere uno stato di equilibrio.

Cinq Mondes aderisce un rigoroso protocollo di laboratorio che si fonda su dei principi fondamentali quali: utilizzo di principi attivi naturali, divieto di utilizzo di siliconi, parabeni, colorazioni artificiali, test dermatologici controllati e questo ne fa del brand un marchio assolutamente green & clean.

Il viaggio di Cinq Mondes, travolge straordinariamente anche tutto il corpo, offrendo, oltre a trattamenti per uso personale, linee specifiche professionali per Spa e Centri Benessere in grado di soddisfare e garantire percorsi che possano godere di tutto il loro beneficio.

