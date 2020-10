Ciak d’Oro 2020: da Cortellesi a Ozpetek, tutti i vincitori

Dopo lo slittamento imposto a giugno dal Covid, tornano i Ciak d’oro, l’unico premio al cinema italiano votato direttamente dal pubblico, giunto alla 35ma edizione. Con quasi 30.000 voti raccolti sul sito di CIAK, ciakmagazine.it, e in collaborazione con Sky Tg24, il pubblico ha votato i Ciak d’Oro per il miglior film, il miglior regista, il migliore attore e la migliore attrice protagonista, il miglior regista esordiente, la migliore canzone originale e la migliore locandina tra i film in sala dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2020.



Il vincitore di quest’anno del Superciak d’Oro 2020, inoltre, è Pierfrancesco Favino, straordinario protagonista, nell’arco di pochi mesi, de Il traditore di Marco Bellocchio, Hammamet di Gianni Amelio, e Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Per lui il Superciak d’Oro 2020 segue di poche settimane la Coppa Volpi vinta alla Mostra del Cinema di Venezia come Miglior attore per l’interpretazione in Padrenostro (in gara ai Ciak d’Oro 2021).

Il Ciak d’Oro Classic va invece a Marco Bellocchio, sia per lo straordinario successo de Il traditore che per l’instancabile attività nella messa a punto di un nuovo, attesissimo film e di una serie tv dedicata al rapimento Moro.

I 30 mila voti raccolti rappresentano un successo di partecipazione senza precedenti per uno dei più prestigiosi premi italiani di cinema, che nel 2020 festeggia i 35 anni. La grande novità è la media partnership con Sky Tg24, il canale all news indipendente con una fortissima attenzione al mondo dello spettacolo e del cinema. Sarà proprio Sky Tg24 a trasmettere la serata di premiazione, il 31 ottobre alle 21 sui canali 100 e 500 del bouquet Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, condotta da Denise Negri e dal direttore di Ciak Flavio Natalia.

Partner di questa 35esima edizione dei Ciak d’oro è l’Università telematica Mercatorum, la prima Startup University tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna dell’innovazione. Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese. A premiare Pierfrancesco Favino è stato il presidente di Università Mercatorum, Danilo Jervolino.



“Il successo di partecipazione del pubblico ai Ciak d’Oro 2020, giunti dopo mesi di lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19 – ha commentato il direttore di CIAKFlavio Natalia – rappresenta un segnale evidente della passione popolare per il cinema nel nostro Paese e della voglia di tornare a fruirlo”.

I vincitori

Miglior Film: ‘La dea fortuna‘ di Ferzan Ozpetek

Migliore regia: Damiano e Fabio D’Innocenzo per ‘Favolacce‘

Miglior regista esordiente: Marco D’Amore per ‘L’immortale‘

Migliore attore protagonista: ex aequo Stefano Accorsi e Edoardo Leo per ‘La dea fortuna‘

Migliore attrice protagonista: Paola Cortellesi per ‘Figli‘

Migliore canzone originale: ‘Che vita meravigliosa‘ di Diodato per ‘La dea fortuna‘

Migliore locandina: ‘5 è il numero perfetto‘

La fase due dei Ciak d’Oro 2020

Tra pochi giorni, inoltre, scatterà la seconda fase dei Ciak d’Oro 2020, dedicata ai premi che verranno attribuiti dalla giuria di 150 giornalisti specializzati e critici di cinema in altre dieci categorie. Tra le altre, Migliore attore non protagonista, Migliore attrice non protagonista, Migliore colonna sonora, Migliore sceneggiatura, Miglior produttore, Migliore fotografia. I vincitori saranno annunciati sul numero di Ciak in uscita a dicembre.

(credito fotografico © Maurizio D’Avanzo)