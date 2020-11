Rai3, ‘Che Tempo Che Fa’: ospiti e anticipazioni di domenica 29 novembre

Domenica 29 novembre, alle ore 20 su Rai3, nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa‘ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata: il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli; il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia; il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada; il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli; Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford, che sta sviluppando con l’azienda farmaceutica britannica AstraZeneca un vaccino contro il Coronavirus; Roberto Burioni; Luca Mercalli; Giovanna Botteri; Sigfrido Ranucci. E ancora: Marco e Andrea Morricone, figli del grande Maestro, di cui è appena uscita la prima raccolta postuma, ‘Morricone segreto‘, e il documentario ‘Celebrating Ennio Morricone: The Secrets Behind His Genius‘; Diodato, live col nuovo singolo ‘Fino a farci scomparire‘, protagonista della docu-serie in esclusiva su Raiplay ‘Storie di un’altra estate‘. A chiudere la serata, ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ con Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Silvan, nelle librerie con ‘La nuova Arte Magica. Illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi’, Raul Cremona; torna al tavolo anche Diodato.