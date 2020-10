Rai3, ‘Che Tempo Che Fa’: ospiti e anticipazioni di domenica 25 ottobre

Domenica 25 ottobre su Rai3 nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa‘ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il direttore sanitario dell’ATS di Milano Vittorio Demicheli; il direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena) Rino Rappuoli. E ancora: la cantautrice statunitense LP con l’ultima hit “The One That You Love”, a quota 10 milioni di views su YouTube; Walter Veltroni, in libreria dal 29 ottobre con “Buonvino e il caso del bambino scomparso”; Mara Venier; Francesco Guccini, che ha appena pubblicato la raccolta “Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente” e il romanzo “Che cosa sa Minosse” scritto con Loriano Macchiavelli; Sigfrido Ranucci e Nello Scavo.

A chiudere la serata, ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ con Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti: Massimo Lopez in collegamento, Geppi Cucciari, protagonista da lunedì 26 ottobre su Rai3 del nuovo programma “Che succ3de?”, e Francesca Fialdini, da lunedì in onda con le nuove puntate di “Fame d’Amore” su Rai3.