“Tale e Quale Show”: è Carolina Rey il personaggio rivelazione

Senza nulla togliere agli altri concorrenti, visto che quest’anno il cast artistico di “Tale e Quale Show” è di un livello nettamente superiore rispetto a quello delle passate edizioni, dopo la seconda puntata siamo già in grado di individuare il nome del personaggio rivelazione: Carolina Rey.

La sua bellezza è un dato di fatto, il suo talento, già mostrato in diverse occasioni su Rai1, il pubblico lo sta finalmente conoscendo a 360 gradi. Ieri sera, in particolare, nel corso della breve intervista con il padrone di casa Carlo Conti che ha preceduto la sua esibizione durante la seconda puntata, Carolina Rey ha mostrato con disinvoltura tutta la sua ironia, per poi conquistare il palco con la sua più che convincente imitazione di Arisa che le è valso il podio finale.

In attesa di vederla prossimamente su Rai2 alla guida di “Love Game“, uno dei programmi più attesi tra tutti quelli annunciati nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti della TV di Stato, non ci resta che aspettare di vederla venerdì prossimo nei panni di Britney Spears.

Che sia la volta buona per vederla, meritatamente, vincitrice di puntata?