Campari Cinema Club: Borghi, Marlon, Özpetek e Scarano raccontano la loro passione per il cinema

La passione per il Cinema unisce Campari a milioni di italiani: per questo, insieme ad Alessandro Borghi, Catrinel Marlon, Ferzan Özpetek e Greta Scarano, Campari lancia Campari Cinema Club.

Un appuntamento settimanale durante il quale i quattro artisti – già Ambassador del brand durante la 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – condividono sui loro profili Instagram e su @campari.it la loro personale classifica di pellicole che più rappresentano, in questo momento, la loro passione per il grande schermo.

In questo modo, chiunque potrà accogliere i suggerimenti degli artisti, dilettarsi in una maratona cinematografica di qualità e condividere a sua volta la propria lista di film preferiti.

Si inizia oggi, 27 marzo, con la prima classifica stilata da Alessandro Borghi, attore che da anni regala al cinema interpretazioni di altissimo livello e la cui grande versatilità lo ha reso uno dei volti più amati e ricercati del panorama cinematografico italiano e internazionale.

Toro scatenato – di Martin Scorsese Interstellar – di Christopher Nolan Blue valentine – di Derek Cianfrance La promessa dell’assassino – David Cronenberg The wrestler – di Darren Aronofsky L’assassinio di Jessy James per mano del codardo Robert Ford – di Andrew Dominik Man on fire – di Tony Scott Il cavaliere oscuro – di Christopher Nolan Amores perros – di Alejandro Gonzalez Inarritu Her – di Spike Jonze

Si prosegue ad aprile con Ferzan Özpetek – noto regista, sceneggiatore e scrittore che ha offerto al cinema italiano lavori indimenticabili. A seguire, sarà il turno di Catrinel Marlon – modella e attrice, protagonista del recente La Gomera – l’isola dei fischi, per finire con Greta Scarano, attrice cinematografica e televisiva, vincitrice del Nastro d’Argento nel 2016 per Suburra di Stefano Sollima, recentemente protagonista della serie TV Non mentire di Gianluca Maria Tavarelli.

Campari Cinema Club è un’iniziativa che consolida il forte e storico legame tra il brand e il mondo del grande schermo, già recentemente testimoniato dalla prestigiosa partecipazione alle ultime due edizioni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in qualità di main sponsor. Campari sceglie di intrattenere e avvicinare le persone, se non fisicamente, almeno tramite i social, stimolando la condivisione reciproca delle meravigliose storie che il cinema mondiale è in grado di raccontare e in cui tutti ci riconosciamo, distanti ma uniti, nella passione per la settima arte.

Loading...