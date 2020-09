Campari Boat – In Cinema a Venezia 77: gran finale con Cate Blanchett

E’ stato indiscutibilmente uno degli eventi più emozionanti di Venezia 77. Stiamo parlando delle serate del Campari Boat – In Cinema, la piattaforma galleggiante sponsorizzata da Campari, Main Sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che ieri sera ha chiuso con l’ultimo spettacolare appuntamento.

Ad aprire la serata la Presidente dell’Accademia David di Donatello Piera Detassis e il Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera. Anche Clarice Pinto, Senior Marketing Director di Campari Group Italia, ha fatto il suo ingresso sul palco per raccontare i valori – passione, creatività e valorizzazione dei giovani talenti – alla base di tutte le attività del brand nel corso di questa edizione di Biennale Cinema.

Grande, attesissima ospite d’eccezione l’attrice Cate Blanchett – Presidente di Giuria del Concorso della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – che per l’occasione ha presentato in anteprima la nuova serie TV, di cui è protagonista, “Mrs. America” – prodotta da FX Productions – e proposta in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMVISION Plus con programmazione settimanale dall’8 ottobre. La proiezione è stata trasmessa in diretta streaming anche con il TIMVISION Floating Theatre Roma,prima arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma ideata e organizzata da Alice nella Città in collaborazione con EUR SPA, grazie alla partnership con TIMVISION. Alla presenza di Cate Blanchett a Venezia si è affiancata a Roma quella delle donne dell’audiovisivo e delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere.

Già pluricandidata agli Emmy 2020, la serie racconta la vera storia dell’aspro dibattito politico e culturale sorto negli anni ’70 negli USA sull’approvazione dell’Equal Rights Amendment (ERA), per il riconoscimento di pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso. ‘Mrs. America’ vanta un team di star: accanto al premio Oscar® Cate Blanchett, l’attrice Rose Byrne, nominata all’Emmy Award nel ruolo di Gloria Steinem; la vincitrice dell’Emmy Award, Margo Martindale (Bella Abzug); la vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe Award Uzo Aduba (Shirley Chisholm); Elizabeth Banks (Jill Ruckelshaus) e la vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe Award Tracey Ullman (Betty Friedan).

I produttori esecutivi sono il vincitore dell’Emmy Award Dahvi Waller (Mad Men), in qualità di creatore e showrunner, Stacey Sher (Django Unchained, Erin Brockovich) nominato dall’Academy Award, Coco Francini, Cate Blanchett e Anna Boden & Ryan Fleck (Captain Marvel, Billions), che hanno diretto quattro dei nove episodi, compresi i primi due.



“Campari è davvero orgogliosa di aver partecipato e contribuito a una manifestazione così importante come la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia” – ha affermato Clarice Pinto, Senior Marketing Director di Campari Group Italia – “Abbiamo voluto creare Boat – In Cinema per favorire occasioni di dialogo tra i volti già affermati e quelli emergenti del grande schermo e proseguire così il nostro percorso in questo affascinante mondo”

Passione e creatività, elementi imprescindibili nel percorso di creazione dell’opera, fanno da fil rouge ai tanti eventi che Campari – Main Sponsor della Mostra per il terzo anno consecutivo – ha inserito nel proprio palinsesto. Uno sguardo attento verso i giovani talenti di questo affascinante mondo per facilitare l’incontro, il dialogo e l’apprendimento reciproco tra volti già affermati ed emergenti del grande schermo.