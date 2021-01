‘Cagliosa’: il romanzo dolcemaro di Giuseppe Franza sul disagio sociale della periferia

Disponibile in tutte librerie fisiche e digitali ‘Cagliosa‘ di Giuseppe Franza (Ortica Editrice), romanzo che racconta con ironia e amarezza il disagio sociale della periferia e le grandi contraddizioni dello sport praticato dagli ultimi.

C’è il calcio cosiddetto nobile, con i grandi stadi e i calciatori pagati fior di milioni, e poi c’è il calcio ignobile… quello delle serie minori, senza pubblico e senza glamour, dove i campetti sono fangosi e pieni di erbacce e i giocatori sono spesso ragazzacci poco sportivi nel corpo e nello spirito. Ambientato a Ponticelli, un quartiere popolare e difficile della periferia orientale di Napoli, ‘Cagliosa‘ si sviluppa come l’impietosa cronaca di un campionato di calcio giocato da dilettanti. Personaggi spesso cattivi, scostumati, violenti e disperati, che non giocano per divertirsi ma per sfogarsi o per infliggere umiliazioni all’odiato avversario, come in una guerra tribale.

SINOSSI

Il protagonista della storia è il numero 9 del Rione Incis Club, una squadra di dilettanti iscritta nell’ultima serie dell’ultima categoria provinciale. Giovanni Croce, questo il suo nome, è un venticinquenne pieno di dubbi, un mariuolo, che ruba motorini per rivendere i pezzi a un carrozziere e tira avanti, senza ideali chiari, sprecando tutti i suoi talenti. Non si trova a suo agio tra la miseria e la violenza del rione dove abita, ma non sa immaginarsi altrove. Odia i suoi amici, disprezza se stesso e si sente già arreso a un destino terribile da ultimo. Poi l’incontro con una bella giornalista sportiva cambia un po’ di cose nel cuore di Giovanni. Dopo un solo sguardo il giovane mariuolo ritrova l’entusiasmo smarrito e prova a risollevarsi. Ma la sua redenzione non può essere assoluta e improvvisa. Continuano per lui gli errori, le scorrettezze, le figuracce e gli odiosi compromessi.

Cagliosa non offre un lieto fine né una gioiosa celebrazione del calcio. Sembra più una cronaca di guerra, piena di episodi tragicomici e grotteschi e di commossa realtà.

L’AUTORE

L’autore del romanzo, Giuseppe Franza, è nato nel 1981 a Napoli. Dopo aver militato con batterista in piccole band del sottobosco alternativo partenopeo, si è laureato in filosofia e ha lavorato come redattore ed editor per varie case editrici. Attualmente vive a Roma.