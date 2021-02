Amazon Prime Video: dal 12 febbraio ‘Burraco fatale’ con Gerini e Finocchiaro

Dal 12 febbraio sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video ‘Burraco fatale’, commedia di Giuliana Gamba con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni.

In questa divertentissima commedia, le quattro attrici sono alle prese con amori, tradimenti, bugie e naturalmente… le carte! Insieme a loro Mohamed Zouaoui e Pino Quartullo, e in partecipazione speciale, nei panni di una suocera piperina e un po’ impicciona, Loretta Goggi.

Il film, dopo la presentazione a Venezia nel prestigioso evento Campari Boat In e dopo l’uscita al cinema in tutta Italia, sarà in esclusiva digitale su Prime Video e sarà visionabile nella formula abbonamento.

La definizione dell’accordo con Prime Video è gestita da Adler Entertainment, che ne cura la distribuzione per tutti gli sfruttamenti nazionali post-theatrical.

La trama di ‘Burraco fatale’

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l’amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad avergli insegnato che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato.