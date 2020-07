Branding SRL affida la comunicazione alla Show Event Roma di Alfonso Stagno

Due grandi realtà imprenditoriali, come la Branding srl e la Show Event Roma, hanno firmato il contratto di collaborazione che attribuisce l’incarico di “Responsabile alle Pubbliche Relazioni” all’eclettico regista e produttore televisivo Alfonso Stagno, titolare appunto della società capitolina. Nasce quindi un nuovo sodalizio fra il mondo della comunicazione mediatica, stampa, televisione, e web media ed un team di aziende che rappresenta la produzione il commercio, e la promozione di numerosi prodotti dell’eccellenza dell’industria Italiana.

Alfonso Stagno spiega così il suo coinvolgimento con la Branding SRL e la mission che le due aziende si sono prefissate per questa collaborazione: “Nonostante i miei numerosi impegni, che mi vedono attualmente operativo sul set iin produzioni televisive nazionali ed estere, ho deciso insieme al mio staff di accettare questo nuovo incarico come “Responsabile alle Pubbliche Relazioni” della Branding srl. La motivazione che mi ha spinto ad accettare questo incarico affonda le sue radici nelle mie origini di uomo del Sud e della Sicilia, prima ancora che italiano. Nella mia famiglia uno dei valori più importanti è sempre stato il senso del dovere verso il mio paese. Quando ho ricevuto questa proposta di collaborazione, ho subito visto che il progetto della BRANDING SRL ha come prima Mission la valorizzazione dei prodotti Italiani di eccellenza dalle materie prime sino al prodotto finito attraverso metodi e tecnologie tutte di concezione e produzione Italiana”.

Una chiamata arrivata in un momento particolare dato che l’Italia sta cercando di ripartire dopo l’emergenza coronavirus: “In questo momento molto difficile della nostra storia, il desiderio che alberga nel cuore di tutti noi è quello di fare ripartire l’economia Italiana. Per fare ciò dobbiamo promuovere le eccellenze Italiane di ogni settore nel mondo, utilizzando tutti i canali di comunicazione nuovi e tradizionali. Devo dire che è un lavoro che la Branding fa già egregiamente”.

L’obiettivo dunque è molto ambizioso per Alfonso Stagno e la Branding SRL: “La posta in gioco è molto alta, tante sono le aziende che dovremo rappresentare, e far conoscere in tutto il mondo facendo attenzione a farne comprendere i concetti nel miglior modo possibile. Nello specifico, il mio non sarà un ruolo tecnico, ma di mediazione e divulgazione. Dovrò portare la voce e l’immagine dei nostri imprenditori là dove si celebra il business, attraverso le fiere, le conferenze e gli eventi di scambi commerciali. Curerò la comunicazione mediatica sia tecnica che commerciale, che devo dire ogni giorno ha sempre cose nuove da scoprire in un paese come l’Italia pieno di storie da raccontare”.

Alfonso Stagno schiererà in questa nuova avventura tutto il team della Show Event Roma: “Ovviamente per assolvere agli impegni di cui necessita questo gravoso incarico, ho dovuto coinvolgere tutto il mio staff,ormai collaudato da anni di esperienza nel mondo della comunicazione. Mi avvalgo di un team di professionisti, che sanno come usare le tecnologie e gli strumenti per arrivare nel cuore del business”.

Alfonso Stagno è anche stato conquistato dall’impegno internazionale della Branding SRL e dalla qualità delle aziende coinvolte con lei: “Con molta attenzione ho letto i numerosi progetti che la Branding sta portando avanti anche con aziende straniere come la Graphene Industrial Applications Ltd del Regno Unito, per la quale cureremo lo sviluppo e la commercializzazione del del prodotto di punta di questa azienda, il Graphene. Ringrazio la tutta la direzione della Branding srl , in particolare la CEO Antonella Pietrelli di cui ammirò le grandi capacità professionali e grande la abnegazione al lavoro”.

Le aziende top in Branding SRL, da Officine Marchetti a Mega Stone Factory

Numeroso e di alto livello è il Cluster delle aziende rappresentate dalla Branding srl, a partire delle Officine Marchetti, azienda presente in più di novanta paesi nel mondo e da 54 anni fiore all’occhiello dell’industria meccanica di precisione Italiana al servizio della Stone Industry. Un altro fiore all’occhiello è sicuramente la Mega Stone Factory, proprietaria della Cava Querciola dove provengono i preziosi Marmi di Carrara, blocchi di marmo pregiatissimo con i quali scultori ed architetti hanno dato la luce alle più belle sculture ed opere architettoniche, che si possono ammirare in tutto il mondo.

Oltre alla Tecnologia, Branding srl ha creato il Brand TORA FARM, un’azienda che si occupa di prodotti alimentari Italiani di alto valore nutritivo provenienti da agricoltura biologica. La sua mission è portare sulle tavole di tutto il mondo la tradizione gastronomica Italiana, realizzata con i migliori prodotti che il nostro meraviglioso paese è in grado di offrire. Encomiabile l’attività della Branding dal punto di vista accademico, visto l’accordo triennale per la formazione di risorse interne con l’attivazione di un Ph.D Executive presso il Politecnico di Architettura di Milano.

I valori di Branding Srl

Branding srl, ha come obiettivo principale il rispetto dei valori umani, il rispetto per l’ambiente e la generosità nell’aiutare i più deboli. Le aziende che fanno parte del Cluster Branding hanno tutte un forte codice etico ed una cultura a favore dell’ambiente. Voglio ricordare che Branding cerca sempre di organizzare delle Charities a favore dei più deboli al fine di migliorare la qualità della vita delle persone meno fortunate