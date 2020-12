‘Don’t Worry’: i Boomdabash festeggiano i 15 anni di carriera con il loro best of (fuori l’11 dicembre)

I Boomdabash, band salentina, dopo 20 dischi di platino in 3 anni e numeri da capogiro, festeggiano quest’anno il loro quindicesimo anno di carriera. L’11 dicembre uscirà il loro primo ‘best of’, anticipato dal singolo ‘Don’t worry‘.

“La scelta di celebrare i 15 anni di carriera con un best of” ci racconta la band “è dovuta alla volontà di far conoscere i Boomdabash non solo per il successo raggiunto dai “tormentoni estivi” o dalle “hit” ma per la loro storia musicale nella loro interezza, che inizia nel 2005 in un piccolo paese nel Salento, in una realtà difficile“.

I Boomdabash ci regalano tre inediti, inclusi nel best of in uscita l’11dicembre, oltre a tantissime nuove collaborazioni.

“I tre inediti” evidenzia la band, “sono molto diversi fra loro ma soprattutto sperimentano nuove sonorità e stili musicali. Parliamo di speranza, di vite normali, di chi affronta con l’amore le difficoltà della vita. Soprattutto, volevamo svelare qualcosa di noi, del nostro passato.”

Una raccolta, quindi, quella che ci regaleranno i Boomdabash, in cui la band si racconta, celebra le proprie origini e, come sempre, continua a contaminare la propria musica senza paura.

“Le nostre origini sono del sud, e le amiamo, siamo orgogliosi. Ma non è stato facile: abbiamo vissuto nella patria della Sacra Corona Unita e già conosciamo bene il coprifuoco, quando alle nove devi rientrare a casa perchè in strada sparano. Quando abbiamo registrato il nostro primo cd, per sfregio ci sono entrati in studio di notte e ci hanno rubato tutto: non accettavano il fatto che stavamo provando a non finire come loro, siamo dei sopravvissuti”.

Tantissime collaborazioni, in questa raccolta, tra cui Jake la furia, Fabri Fibra, Alborosie.

I Boomdabash vantano tantissime collaborazioni e certo non mancheranno anche in ‘Don’t worry‘. Il loro, infatti, è un genere difficile da racchiudere in qualche tipo di targettizzazione, parte dal raggae ma si mescola, viaggia, impara, cambia.

“Una delle nostre più grandi paure, è quella di perdere questo sogno che abbiamo raggiunto. Siamo fieri di questi 15 anni di carriera, siamo pronti a nuove collaborazioni, ad accendere la prossima estate e farci conoscere ancora di più dal nostro pubblico. Abbiamo costruito tutto questo mattone per mattone e quelli che prima ci consigliavano di smettere, perché secondo loro non saremmo arrivati da nessuna parte, ora ci chiedono la foto in centro”.

Guarda ‘Don’t Worry’ dei Boomdabash: