Bontà in 5 Minuti: Cerreto – Amanti del Biologico presenta la sua linea con uno spot tv

Cerreto – Amanti del Biologico debutta in televisione sulle reti Mediaset con uno spot che presenta la linea Bontà in 5 Minuti: da martedì 28 aprile a sabato 9 maggio – oltre 200 passaggi con più di 60 in prime time – reti quali Canale 5, Rete 4, Italia 1 e TgCom trasmettono l’adv all’interno della programmazione di trasmissioni di informazione come Tg5, Striscia La Notizia, Studio Aperto, Quarto Grado e intrattenimento come Avanti Un Altro, Le Iene, Mattino 5, oltre che durante i film in prima serata.

Una interessante occasione per mostrare in pochi secondi, essenziali e diretti, le qualità dei pasti pronti biologici e sani firmati dall’azienda della Food Valley, ideati per il consumatore moderno che, in poco tempo e in modo semplice, può avere a disposizione un piatto bilanciato e gratificante.

Le bontà in 5 Minuti vanno incontro all’esigenza di avere a disposizione un pasto ottimo, anche da sfruttare comodamente in ufficio, nel momento in cui il settore ristorativo non è ancora attivo, o più semplicemente a casa, da tenere in dispensa.

Bontà in 5 Minuti

La linea comprende sette ricette, tutte 100% vegetali e con radici nella tradizione italiana, contenenti una selezione di cereali (dal grano al farro), di legumi (i fagioli di diverse varietà), di ortaggi (non solo cipolla, sedano e carota, ma anche carciofi), di frutta secca (i pregiati pinoli, ad esempio), di aromatiche (e il prezzemolo non poteva mancare) e, perchè no di superfood (come la curcuma).

A rendere la preparazione ancora più comoda, un contenitore adatto al microonde, progettato con l’apposito sfiato e facilmente lavabile.

Sette, attualmente, le ricette tra cui scegliere:

Bulgur ai carciofi

Bulgur alla curcuma

Bulgur al pesto rosso

Bulgur piccante

Farro alla boscaiola

Farro alla toscana

Farro alla zucca

Guarda lo spot “Bontà in 5 Minuti”:

