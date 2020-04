Black Baccara: Miriamquevedo lancia la collezione dedicata ai capelli deboli e danneggiati

Miriamquevedo, dopo aver conquistato il mondo con le sue linee di haircare a base di ingredienti rari e preziosi, lancia sul mercato la sua sesta collezione dedicata al trattamento di capelli deboli e danneggiati.

Un accento delicato, una carezza rosa adatta a tutti i tipi di capelli e pensata per dare forza, vitalità ed intervenire nella crescita dei capelli.

Al centro di tutta la collezione c’è il Black Baccara Rose Youth Concentrate una formulazione all’avanguardia progettata, per mantenere i capelli sani e prevenire l’invecchiamento precoce sia del follicolo pilifero che del fusto.

I prodotti includono anche le Cellule Staminali di Rosa, estratte attraverso la biotecnologia dalla Rosa Alpina, un arbusto altamente resistente, che contiene speciali fattori epigenetici e metaboliti che preservano la funzione delle cellule staminali del follicolo, per favorire la crescita dei capelli.

Black Baccara non solo dona amore ai capelli, ma ama anche l’ambiente. Tutti i prodotti, infatti sono 100% vegan, privi di solfati, parabeni, oli minerali, ftalati, paraffine o petrolati e realizzati con una tecnologia sostenibile. Il packaging elegante rosa è realizzato con tecnologia “I’m GreenTM” , una plastica prodotta con canna da zucchero che aiuta a ridurre le emissioni di gas serra.

Il meglio della natura, dunque, incontra l’avanzata ricerca scientifica e questo magico connubio da vita alla linea Black Baccara, una collezione che si compone di 5 prodotti specifici:

BLACK BACCARA HAIR MULTIPLYING SHAMPOO E’ uno shampoo che deterge delicatamente la cute stimolandola e prolungando il ciclo di crescita dei capelli. Ideale per chiunque abbia bisogno di un trattamento anti-invecchiamento per i capelli o abbia capelli deboli, diradanti o fragili, questo shampoo ha al suo interno una speciale formula arricchita con Multi-Bond Strengthener che ripara e crea nuovi legami per invertire i danni alla fibra capillare causati dall’invecchiamento chimico, termico, ambientale e meccanico.

BLACK BACCARA HAIR MULTIPLYING MASK E’ la maschera progettata per la cura e la crescita dei capelli. Questa maschera dai risultati immediati e visibili, agisce dal follicolo alla fibra per stimolare la crescita e donare nuova vitalità, forza e idratazione per capelli sani e lucenti.

BLACK BACCARA HAIR REPAIRING & MULTIPLYING SERUM E’ un siero riparatore, che migliora forza e vitalità anche dei capelli più danneggiati. Questo siero agisce sul capello formando un film protettivo e lo difende dai danni termici, dai radicali liberi, l’inquinamento e raggi UV ed elimina l’effetto crespo, lasciando i capelli morbidi e lucenti.

BLACK BACCARA HAIR MULTIPLYING SCALP CONCENTRATE + PRE-TREATMENT EXFOLIATOR E’ il trattamento intensivo in due fasi: un esfoliante pre-trattamento e un concentrato che agisce nel cuore del follicolo per accelerare la crescita dei capelli. Potenti principi attivi agiscono anche per ripristinare il naturale equilibrio del cuoio capelluto, idratandolo e riducendo le irritazioni con proprietà antinfiammatorie, L’acqua micellare e il carbone attivo organico aiutano a disintossicare mentre il peptide Moringa protegge dall’inquinamento e dai danni UV.