In occasione del suo settantesimo compleanno, Sky rende omaggio allo straordinario attore Bill Murray con una programmazione a lui dedicata. Su Sky Arte lunedì 21 settembre alle 21.15 il film documentario firmato da Stéphane Benhamou, ESSERE BILL MURRAY: una narrazione che attraverso archivi e testimonianze rivela la storia dell’incredibile personaggio dietro all’iconico attore, ripercorrendo i momenti decisivi della carriera dell’artista, dall’origine del suo genio comico fino alle più recenti interpretazioni drammatiche.

La pellicola approfondisce le passioni dell’artista esplorando i luoghi più importanti della sua vita: da Wilmette, la piccola città dell’Illinois dove è cresciuto; a New York, dove ha stabilito la sua fama al Saturday Night Live; a Chicago, dove ha fatto il suo debutto; Parigi che lo ha affascinato e Los Angeles che odia.

Pioniere sovversivo del cabaret negli anni Settanta, Murray ottiene un immenso successo in comedie come Ghostbuster – Acchiappafantasmi del 1984. Divenuto con gli anni sempre più un’icona, Murray si è distinto come un attore di grande livello, capace tanto di interpretazioni comiche quanto di dar vita a personaggi drammatici e struggenti. È proprio grazie a questi ultimi che ha poi ricevuto alcuni tra i maggiori riconoscimenti della sua carriera. La sua interpretazione nel film Lost in Translation, diretto da Sofia Coppola, gli è valsa un Golden Globe come miglior attore in un film commedia, e una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista.

Il docufilm racconta anche il lungo sodalizio artistico con il regista Wes Anderson, che ha visto Murray protagonista dei suoi film sia in veste di attore che di doppiatore.

Su Sky Cinema Comedy, inoltre, verrà proposta una collezione interamente dedicata all’attore intitolata BUON COMPLEANNO BILL MURRAY con 5 film che lo vedono protagonista in onda dalle 15.40.

Si comincia con la commedia con Naomi Watts e Melissa McCarthy St. Vincent; a seguire la commedia prodotta da Martin Scorsese Lo sbirro, il boss e la bionda con Rober De Niro e Uma Thurman; la “zombie-comedy” diretta da Jim Jarmusch I morti non muoiono con Adam Driver e Tilda Swinton. Infine, a partire dalle ore 21.00 andranno in onda Ghostbusters – Acchiappafantasmi e Ghostbusters II in cui Murray è affiancato da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come Monuments Men, il film di guerra diretto da George Clooney e il documentario sulla sua vita Essere Bill Murray.