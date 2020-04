Dalla bava di lumaca al limone, tutti gli ingredienti naturali amici della pelle

La natura è una straordinaria alleata per il benessere e la bellezza della pelle. Infatti, sono tantissime le piante e le erbe che contengono dei principi che posso aiutarci nella salvaguardia della nostra cute. Grazie alla natura è possibile porre fine agli inestetismi della pelle, contrastare i primi segni dell’invecchiamento, le macchie solari e la comparsa di comedoni. Per riassumere il concetto, si può dire che la natura aiuta ad avere una pelle perfetta, missione che, come indicato anche dagli esperti, richiede tanta cura e impegno. Tra le sostanze naturali più utili, troviamo ad esempio le foglie di ortica che, grazie alle loro proprietà astringenti, risultano adatte in caso di acne o pelle grassa. Anche la calendula con i suoi principi antinfiammatori può essere un valido rimedio contro le imperfezioni della pelle, o ancora l’Argan, un olio dalle importanti proprietà anti-age proveniente dal un albero che cresce solo tra le terre incontaminate del Marocco.

Limone e bava di lumaca, due elisir di bellezza

Non c’è nessuna formula magica per avere una pelle perfetta, basta saper riconoscere le proprietà presenti in natura e applicarle a nostro favore. Chissà quante volte ci è capitato di avere tra le mani un limone, ma non conoscerne le infinite potenzialità per la pelle. Grazie all’acido citrico i limoni possono essere dei perfetti antiossidanti e favorire la nutrizione della cute. Inoltre riducono drasticamente la comparsa di comedoni e l’insorgenza dell’acne: con poche gocce di succo di limone la pelle tornerà a risplendere.

Per quanto poco allettante possa sembrare il rimedio, la bava di lumaca è uno degli ingredienti più amati e apprezzati dalle donne, di cui molte celebrities fanno largo consumo. La bava di lumaca ha numerose proprietà benefiche, non soltanto per le pelli eccessivamente secche e acneiche, ma anche contro la comparsa delle rughe. I principi che la caratterizzano e la rendono così speciale sono l’allatoinia, l’acido ialuronico e glicolico, il collagene e l’elastina; un mix perfetto che rende la pelle elastica, ben idratata e ne riduce drasticamente le imperfezioni.

Gli altri ingredienti naturali per la cura della pelle

I rimedi naturali per avere una pelle perfetta, tonica e solare sono davvero tantissimi perché madre natura è stata molto generosa. Si può contrastare la pelle secca, grassa, l’acne, le prime rughe e altre imperfezioni ricorrendo semplicemente a elementi che vengono usati quotidianamente in casa, come ad esempio l’olio extra vergine d’oliva, ricco di vitamina A ed E, che ripara la cute in profondità ed è adatto a contrastare la secchezza della pelle. Dai principi simili troviamo anche l’olio di jojoba e l’olio di mandorle dolci, due emollienti che nutrono la pelle rendendola morbida ed elastica. Per non parlare del miele ricco di proprietà antiossidanti, antibiotiche ed antibatteriche, eccezionale come cosmetico anti-age, o ancora la cera d’api dalle proprietà filmogene, emollienti, antisettiche e protettive, la quale favorisce la cicatrizzazione della pelle e ne diminuisce le infiammazioni.

Loading...