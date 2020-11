Asylum Fantastic Fest: al via la seconda edizione in diretta streaming

A seguito delle nuove normative espresse dagli ultimi DPCM e dalle conseguenti analisi logistiche e sanitarie sul territorio, la Direzione dell’Asylum Fantastic Fest, in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Valmontone e con la Direzione del Valmontone Outlet ha valutato di ripianificare il cronoprogramma al fine di realizzare la seconda edizione dell’evento in diretta streaming. L’Asylum Fantastic Fest sarà accessibile sul portale YouTube istituzionale del Comune di Valmontone (https://www.youtube.com/results?search_query=comune+di+valmontone) e sulla pagina Facebook di Asylum Press Editor (https://www.facebook.com/asylumpresseditor)

La nuova veste del Festival prevederà 10 incontri in diretta streaming da domani 4 all’8 novembre.

Programma

Mercoledì 4 novembre 2020

Ore 18.00 – Incontro in diretta streaming con la scrittrice Cristiana Astori e presentazione del volume Asylum Files 020. Assegnazione dell’Asylum Award per la letteratura emergente.

Ore 19.00 – Incontro con Ascanio Celestini.

La periferia della vita raccontata da uno dei più impegnati artisti italiani. dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi si ripercorrono i viaggi sociali che hanno segnato la nostra nazione.

Giovedì 5 novembre 2020

Ore 18.00 – Live performance in diretta streaming della performer Nora Lux.

Il corpo, le sensazioni, l’atmosfera…. Tra misticismo ed esoterismo un viaggio nell’Arte.

Ore 19.00 – Incontro in diretta streaming con l’attrice Jennifer Mischiati.

La bellissima protagonista dello sci-fi Creators – The Past racconta il mondo del cinema visto dagli occhi delle donne.

Venerdì 6 novembre 2020

Ore 18.00 – Incontro in diretta streaming con Neri Marcorè.

Cinema, teatro, televisione, radio, imitazione. Una chiacchierata alla scoperta di uno dei volti più “educati” della Cultura italiana

Ore 19.00 – Incontro in diretta streaming con Giobbe Covatta.

Istrionico artista di adozione partenopea si racconta in un flusso di aneddoti e curiosità attorno al suo personalissimo modo di fare Arte.

Sabato 7 novembre 2020

Ore 18.00 – Launghing windows trasmission – Omaggio a Pupi Avati. Live Painting in diretta streaming di Renato Florindi su proiezioni di stralci cinematografici

Ore 19.00 – Incontro in diretta streaming con Maurizio Nichetti.

In occasione dei 40 anni di Ho fatto Splash, ripercorreremo il viaggio del cinema fantastico italiano in un confronto sulle tecniche e tematiche dell’animazione tra analogico e digitale (orario in via di definizione).

Domenica 8 novembre 2020

Ore 19.00 – Le tre Madri – Concerto di chiusura in diretta streaming del M.° Claudio Simonetti, su proiezione di stralci cinematografici. Accompagnato da una live performance di Welt dello Yama Tatoo.