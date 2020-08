Assocastelli: a Venezia va in scena il Premio Cinema e Patrimonio

Giunge alla seconda edizione il Premio Cinema e Patrimonio istituito da Assocastelli con il patrocinio di Assopatrimonio.

L’evento di consegna si terrà il 5 settembre nella suggestiva cornice del Palazzo Nani Bernardo affacciato sul Grande, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Saranno la contessa Elisabetta Czarnocki Lucheschi e il barone Ivan Drogo Inglese a fare gli onori di casa.

Quest’anno il premio viene assegnato a Paolo Consorti che con la Opera Totale ha prodotto il film “Havana Kyrie” interpretato dall’attore Franco Nero.

A consegnare il premio sarà l’imprenditore Gianluca Mech, vicentino, che da due anni è anche ambasciatore del patrimonio architettonico d’Italia, affiancato dal produttore Gian Gabriele Foschini vincitore della precedente edizione.

Un programma fitto che prevederà anche la presentazione del sito Properset con il quale Assocastelli promuoverà l’utilizzo degli immobili d’epoca e storici come location e set per le produzioni cinematografiche e televisive, la presentazione degli accordi con Apulia Film Commission e Film Commission TorIno Piemonte, la consegna del contributo di Heritage Bonus per il restauro di Palazzo Nani Bernardo e infine la consegna dei diplomi di Mecenati del Patrimonio attribuiti agli imprenditori Vincenzo Barba e Gianluca Mech.

Per gli ospiti un Vin d’honneur con degustazione dei prodotti di Coronea e di Mavi Drink.

Tutte le info sull’evento sono disponibili visitando il sito www.assocastelli.it/premio-cinema-e-patrimoni