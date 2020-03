Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 10 marzo 2020 nella fascia pomeridiana vedono Rai1, con Lorella Cuccarini e Alberto Matano al timone de “La Vita in diretta“, dominare la concorrenza di Barbara d’Urso su Canale5 con “Pomeriggio Cinque“. “La Vita in diretta”, nel dettaglio, ha registrato nella prima parte 2.259.000 telespettatori (share 15,4%) e nella seconda 3.096.000 telespettatori (share 18,6%), mentre “Pomeriggio Cinque” nella prima parte ha registrato 2.511.000 telespettatori (share 16,1%) e nella seconda 2.799.000 telespettatori (share 15,9%).

Alberto Matano, a “La Vita in diretta”, si sta confermando un giornalista capace ma in queste puntate chi si sta dimostrando un’autentica rivelazione, nonostante gli oltre trent’anni di onorata carriera, è Lorella Cuccarini che, con garbo e professionalità, si sta occupando quotidianamente del tema CoronaVirus.

Lorella, in queste nuovissime vesti, funziona perché oltre a dimostrare di essere una delle artiste più versatili della TV italiana è dotata di quel calore che manca alla maggior parte dei suoi colleghi. Insomma, la Cuccarini non solo ha vinto la sua sfida personale a “La Vita in diretta” ma l’ineccepibile operato di questi giorni rappresenta la più efficace risposta a chi si chiede se il prossimo anno sarà confermata alla guida del programma. In una TV di Stato meritocratica e in una Rai1 dove il direttore Stefano Coletta ha dichiarato pubblicamente che lasciare a casa grandi professionisti (in quel caso Clerici ma la Cuccarini non ne è da meno) è una bestemmia, Lorella meriterebbe una conferma più di chiunque altro.

Daytime (pomeriggio)

