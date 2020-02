Arctic – Un’avventura glaciale: dal 27 febbraio al cinema il film animato sul cambiamento climatico

Il 27 febbraio uscirà nelle sale “Arctic: un’avventura glaciale”, film d’animazione diretto da Aaron Woodley, dedicato alla sensibilizzazione del tema del surriscaldamento globale.

Il film racconta l’avventura di un simpatico gruppo di animali artici – i volpini Speedy e Jade, l’orso polare PB, le lontre e i cani da slitta – che uniscono le forze per salvare il Polo Nord e fermare il sinistro Dott. Walrus, un tricheco che vuole accelerare il riscaldamento globale e sciogliere il circolo polare artico.

Le voci dei protagonisti di “Arctic: un’avventura glaciale” sono quelle di alcuni dei più celebri personaggi del mondo dello spettacolo italiano.



Stefano De Martino è Speedy, l’intraprendente volpe artica protagonista del film animato. Ambra Angiolini invece è Jade, un’intelligentissima volpe studiosa di ingegneria. Pb, il simpatico orso polare, è doppiato invece da Stefano Fresi, mentre Vinicio Marchioni ha prestato la sua voce allo sbadato ed esilarante Albatros. Magda, la severa caribu’, è il personaggio doppiato invece da Barbara Castracane.

L’incasso del primo giorno di uscita nelle sale di “Arctic: un’avventura glaciale” verrà interamente devoluto dalla casa di distribuzione Notorious Pictures a Green Peace.

L’Artico sta scomparendo a una velocità spaventosa, si sta riscaldando due volte di più del resto del mondo a causa dei cambiamenti climatici, delle trivellazioni petrolifere e della pesca industriale. Le multinazionali dei combustibili

fossili sono tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici, dato che da tempo è iniziata una folle corsa al petrolio del nord del Pianeta.

Arctic è un film d’animazione piacevolissimo: divertente, ben costruito, con personaggi ben caratterizzati a cui ci si affeziona facilmente. Soprattutto è un modo perfetto per trattare un argomento attualissimo e fondamentale come quello del cambiamento climatico attraverso la leggerezza e la rapidità di un mezzo come quello del cartone animato, in grado di educare le nuove generazioni al rispetto della propria meravigliosa casa.

Guarda il trailer di ARCTIC: UN'AVVENTURA GLACIALE:

