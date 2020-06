Apulia Web Fest 2020: premiati Francesco Paolantoni e “In Famiglia all’improvviso”

Ieri, sui canali social della manifestazione, si è tenuta la serata finale della 2a edizione dell’Apulia Web Fest.

Tra i premiati, Francesco Paolantoni si è aggiudicato il Premio Best Actor per QUI PRO QUO, web sitcom di sensibilizzazione sulla salute della prostata (LEGGI ANCHE: Tumore alla prostata: una sitcom sul web per promuovere la prevenzione). La web sitcom, in 5 episodi, è il fulcro della campagna di sensibilizzazione “QUI PRO QUO Salute della prostata: stop agli equivoci, sì alla prevenzione”, promossa da Europa Uomo Italia e Fondazione ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di Fondazione AIOM, SIU – Società Italiana di Urologia, SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica, AIRO – Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica, AURO – Associazione Urologi Italiani, FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica e il contributo incondizionato di Astellas.

Mentre “In famiglia all’improvviso”, web fiction in 10 puntate di Christian Marazziti al confine tra dramma e commedia che cambia la narrativa sul tumore del polmone, parlandone dal punto di vista del paziente e della famiglia che insieme devono affrontare la malattia e le varie fasi del percorso di cura, si è aggiudicata il Premio Best Italian Web Series nel corso della serata finale online di domenica 31 maggio dell’Apulia Web Fest, giunta alla sua seconda edizione.

Interpretata da Christian Marazziti, Federico Tocci, Fabrizio Nardi, Silvia Mazzotta, Angelica Massera, Andrea Amato, Diego Tricarico, Nico Di Renzo, Maurizio Mattioli, Pierluigi Stella e Gianluca Brundo la web fiction è il fulcro della campagna d’informazione In famiglia all’improvviso. Combattiamo insieme il tumore del polmone, un progetto promosso da Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e WALCE – Women Against Lung Cancer Europe onlus, con il supporto non condizionato di MSD Italia, che ha l’obiettivo di far conoscere il percorso diagnostico e terapeutico del tumore del polmone che negli ultimi anni si è evoluto grazie ai progressi scientifici.