aprolafinestraeregistro: grande successo per l’iniziativa che documenta il paesaggio sonoro del Covid19

Crescono giorno per giorno le adesioni a #aprolafinestraeregistro, l’iniziativa nata dall’appello dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, in collaborazione con il dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova e LYS – Locate Your Sound: un invito alla raccolta spontanea di documentazione sonora delle nostre strade e delle nostre vite nell’era del Covid 19 nel pieno rispetto delle disposizioni governative per la sicurezza di tutti e di ciascuno. Fra le principali istituzioni che finora hanno aderito ci sono: la neonata Veneto Film Commission, diretta da Jacopo Chessa e l’AITS (Associazione Italiana Tecnici del Suono) presieduta da Adriano Di Lorenzo con al suo interno oltre 130 Professionisti operanti nel settore. Ma anche il Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e l’AIA (Associazione Italiana Artisti) presieduta da Renato Marengo. Ciascuna a testimoniare l’importanza dell’elemento suono nella percezione emotiva di questi giorni.

Grande è anche l’interesse per il progetto del mondo della Scuola e dell’Università. Gli amici di Ecofonie che hanno scelto per il progetto #finestreinascolto del Forum per l’educazione musicale, in collaborazione con Musicheria.net, proprio la piattaforma gestita da LYS – Locate Your Sound e promossa da ICBSA ed Università di Padova. Partecipa inoltre la Scuola di Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara. Il progetto sta inoltre coinvolgendo più di cento studenti iscritti ai corsi di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale e in Progettazione e gestione del turismo culturale dell’Università di Padova – DBC: oltre ad effettuare direttamente le registrazioni, gli studenti coinvolgeranno attivamente la popolazione per incrementare il numero di paesaggi sonori rappresentati.

Lo ricordiamo: l’invito è ad affacciarsi alla finestra e a registrare il paesaggio sonoro attorno a noi e far parte del progetto Paesaggi Sonori Italiani. Per la mappa e approfondimenti questi il link e la pagina Fb.

Si incontrano così due vocazioni: quella dell’ICBSA per la raccolta, documentazione e valorizzazione dei documenti audio e video, e quella dello studio e sempre della valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale da parte del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova; a fare da ponte Locate Your Sound, l’avanzato sistema di archiviazione sonora ideato da l’italiana mOOviOOle per mettere in rete i fondi sonori di tutto il mondo.

Le disposizioni che il Governo ha imposto hanno profondamente cambiato la nostra quotidianità, le relazioni sociali e, soprattutto, l’impatto dell’uomo sull’ambiente circostante. Un vero e proprio shock: il silenzio quasi assordante che permea le nostre piazze, i nostri viali, le nostre case, si fa portavoce di ambientazioni uniche, piene di vita nascosta dal rumore stradale.

La partecipazione è gratuita: info e modalità sul sito di Locate Your Sound.

Loading...