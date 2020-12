Il primo piatto originale di Capodanno: la ricetta di Antonella Ricci e Vinod Sookar

Una coppia affiatata nella vita privata… e in cucina. Stiamo parlando di Antonella Ricci, una degli chef più apprezzati dal pubblico che affianca Antonella Clerici in ‘E’ sempre mezzogiorno’ su Rai1, e il marito Vinod Sookar, suo ex allievo conosciuto anni fa alle Mauritius.

Insieme gestiscono ‘Antonella Ricci Vinod Sookar’ a Ceglie Messapica, il ristorante con la più antica Stella Michelin ininterrotta di Puglia: una vera e propria officina di sapori dove è possibile gustare un mix delle tradizioni della cucina di terra locale con quelle marine dell’Africa e dell’Oceano indiano.

A poche ore dal Capodanno, Antonella e Vinod hanno voluto omaggiare i lettori di Zoom Magazine con una ricetta: Laganari con cime di rape, cozze, pomodorini e aglio nero.

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta:

300 gr di semola rimacinata

150 gr di acqua

Per il condimento:

150 gr di cime di rape

20 cozze nere sgusciate

8 pomodorini Regina di Torre Canne

1 spicchio di aglio nero

1/2peperoncino

20 gr di olio evo pugliese

Sale e pepe qb

Procedimento per la pasta:

Impastare semola e acqua fino ad ottenere un impasto sodo.

Tirare delle sfoglie di cerca 3 millimetri e con il coltello tagliare i laganari larghi circa 1, 5 centimetri, spolverare con la semola e tenere da parte.

Per il condimento:

Sbollentare le cime di rape per 2 min in acqua bollente salata, scolare e tenere su carta assorbente.

In una padella capiente scaldare l’olio e profumarlo con l’aglio nero e il peperoncino a fuoco lento.

Lessare la pasta nella stessa acqua dove abbiamo cotto le cime di rape, scolatela molto al dente e trasferirla nella padella con l’olio profumato.

Unire le rape le cozze con la loro acqua filtrata e mantecare con un filo d’ olio assaggiare di sale e pepe e servire fumante.