La5, “Una nuova vita”: Andrea Sannino e I Desideri ospiti della terza puntata

Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto dalle prime due puntate, prosegue l’appuntamento ogni giovedì in seconda serata su La5 (canale 30 del digitale terrestre), e in replica il sabato alle 8.10, con la seconda edizione di “Una nuova vita“. Alla guida della trasmissione prodotta dalla 11 Eleven srl di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, ci sono i confermatissimi Claudio Guerrini e Crisula Stafida.

Oggi, giovedì primo ottobre, la terza puntata sarà tutta dedicata a Napoli e alla musica, capace di conquistare milioni di persone: ospiti Andrea Sannino e “I Desideri”, il duo composto dai fratelli Salvatore e Giuliano.

Il programma è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la regia è firmata da Luca Celia.

C’è chi la rincorre affannosamente per anni, chi la schiva consapevolmente, chi vi inciampa sopra senza nemmeno accorgersene: una nuova vita. Un traguardo da bramare, una seconda possibilità che grazie alla sorte, o alle nostre capacità, può presentarsi sul nostro cammino. L’emergenza sanitaria in corso e l’emergenza economica che ne seguirà fanno sì che già molti di noi stiano prendendo piena consapevolezza dell’inevitabilità di questa nuova vita con cui fare i conti. Claudio Guerrini e Crisula Stafida, conduttori del programma, ci racconteranno tra speranze, ambizioni e già concrete realizzazioni, le nuove vite di personaggi celebri e di persone comuni. Ciascun ospite, collegato dalla propria abitazione, illustrerà come immagina, o come attivamente sta sviluppando, la sua nuova vita. In ogni puntata si metteranno a confronto le “nuove ricette di vita” di due persone: una nota e un’altra appartenente a un diverso ambito professionale. Gli ospiti, sollecitati dalle curiosità dei conduttori, ripercorreranno ricordi e stati d’animo della loro quarantena e mostreranno come hanno deciso di ingegnarsi e attrezzarsi per il nuovo volto da dare alla propria vita.

Numerosi gli ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità più recente, protagonisti di questa seconda stagione di “Una nuova vita”: Giorgio Tirabassi, Jerry Calà, Luca Ward, Anna Pettinelli, Veronica Gentili, Nathalie Caldonazzo, Paola Tiziana Cruciani, Stefano Macchi, Roberta Marchetti, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Leonardo Bocci e Fernanda Pinto.