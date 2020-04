PENSIERI DA BALCONE: è uscito il nuovo singolo di Andrea Piscina

Quante volte, in questi giorni di lockdown, ci si è fermati sul proprio balcone a pensare? È quello che ha fatto il giovane cantautore Andrea Piscina, trovando anche l’ispirazione per una canzone dal titolo PENSIERI DA BALCONE. Un brano che racchiude quel suo inconfondibile stile fatto di leggerezza pensosa (per dirla alla Italo Calvino), candidandosi a diventare manifesto di questo particolare momento. Sfidando la scaramanzia, il singolo PENSIERI DA BALCONE, autoprodotto con la collaborazione di Valentino Forte, è uscito il 17 aprile. Venerdì 17, quale giorno migliore per ascoltare una canzone che parla di avversità?

Così Andrea Piscina racconta PENSIERI DA BALCONE: “Ad ansia di vivere Montale mi fa il c**o”, ma in un periodo come questo anche tutti noi chiusi in casa possiamo vantare la nostra giusta dose di angoscia. Le abitudini sono cambiate, il massimo che possiamo vedere è il palazzo di fronte al nostro, stiamo ingrassando come oche da foie gras e tra poco finiamo pure il catalogo Netflix. Ripeto, le abitudini sono cambiate…o forse no? Perché alla fine i grandi guru dello “star bene” sono come sempre pronti a lanciare consigli banali su come superare questo momento mantenendo un decente stato di sanità mentale. E se a noi in realtà non fregasse nulla? Abbiamo il diritto di stare male, ognuno a modo suo, ognuno con i propri casini. Non c’è da vergognarsene, bisogna solo imparare a mandare a quel paese tutte le paranoie che non ci fanno vivere serenamente. Tanto chi mi ammazza? Sono qua sul mio balcone, gli uccellini cinguettano, i neuroni sono staccati, la mia sigaretta elettronica fuma…e tutto il resto scompare”.

Ascolta PENSIERI DA BALCONE di Andrea Piscina:

Loading...