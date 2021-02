In occasione del lancio del videoclip di ‘Grassottella‘, secondo singolo estratto dall’album ‘Arena‘, Zoom Magazine ha incontrato il cantautore romano Andrea Arena. Con questo brano il musicista sprona le donne ad accettarsi così come sono. Una dichiarazione del cantautore che, rivolgendosi ad una ragazza di cui si era innamorato durante l’adolescenza, la invita ad amarsi per la sua bellezza unica e straordinaria… Ecco cosa ci ha raccontato.

‘Grassottella’ una canzone d’amore che nasconde un messaggio importante…

Sì, solo dopo un po’ di tempo che avevo scritto la canzone mi sono accorto di quanto in realtà ‘Grassottella’ contenesse in sé un messaggio più ampio, e me ne sono reso conto suonandola dal vivo! Ogni volta, alla fine dei concerti, le ragazze venivano da me e mi dicevano quanto fosse piaciuta la canzone: vedevo i loro occhi brillare, si identificavano persino le più magre. Avevo la sensazione che si sentissero sollevate! Questo perché la società ci spinge più o meno inconsciamente a seguire dei modelli di perfezione, irraggiungibili. Le foto sono tutte ritoccate, eppure continuiamo a prendere per oro colato tutto quello che il mondo del web, i vip e gli influencer ci dicono e ci mostrano! Questo genera inevitabilmente frustrazione… Con questa canzone mi auguro di aprire almeno leggermente la finestra per fare entrare un pochino di aria fresca! Impariamo ad accettare chi siamo! Più vado avanti e più mi rendo conto che sono i nostri piccoli difetti a renderci unici: nessuno di noi è perfetto e invulnerabile, dovremmo imparare a ricordarcelo! Tendiamo a volere sempre più di quello che abbiamo, ma finché ragioneremo così, non saremo mai liberi; e questo vale per il chilo in più, il chilo in meno, ma vale per tutto in generale! Quando impariamo ad apprezzare ciò che siamo e ciò che abbiamo, quello che avremo in più lo percepiremo come un dono e ci donerà gioia, e non come qualcosa da buttare dopo aver spuntato la lista dell’ego. Detto questo, tanti anni fa mi ero innamorato di una ragazza, e avevo scritto questa canzone per lei! Ma L’amore è sempre imprevedibile, gli piace giocare! Si era nascosto dentro una canzone d’amore per dire a voi presunte “grassottelle” di stare tranquille: siete belle e sexy cosi come siete, a me ha solo detto di trasmettervi questo messaggio!

Come nasce l’idea del videoclip diretto da giacomo Spaconi?

Giacomo è un un grande artista e un caro amico. Ha scritto e girato il video, lo ha studiato secondo per secondo, nulla è lasciato al caso! Abbiamo pensato di riprendere alcuni film e pubblicità cult, dove le protagoniste femminili sono interpretate da attrici bravissime e che incarnano, come ho già detto, un po’ quello che la nostra società ha imposto come canone di bellezza. Noi li abbiamo ripresi e abbiamo fatto reinterpretare quei ruoli ad alcune attrici dalle forme un po’ più’ morbide, cercando di mettere in evidenza che la bellezza può essere racchiusa in molti più tipi di linee di quello che pensiamo… andate a vedere il video e poi ditemi se non ho ragione! Per quanto mi riguarda, mi sono molto divertito a girare i vari partner, specialmente il Joker! Ho scoperto che mi piace moltissimo recitare, ho tirato fuori parti di me che non conoscevo: spero di fare presto un nuovo videoclip per mettermi di nuovo alla prova!

Se ne avessi l’opportunità con chi ti piacerebbe duettare?

Se si potesse avere la macchina del tempo mi sarebbe piaciuto duettare con Lucio Battisti: trovo sia stato un innovatore straordinario, un grande musicista e interprete! Per quanto riguarda i giorni d’oggi sicuramente Vasco Rossi: per me è una grande fonte di ispirazione, sa comunicare come nessun’altro, esprime concetti profondissimo usando un linguaggio semplice che arriva a tutti. E’ il più grande frontman che abbiamo in Italia, una vera rock star! Per quanto concerne il mondo anglofono, invece, si potrebbe aprire una parentesi molto lunga… mi limito! Se potessi strofinare la lampada dei desideri chiederei al genio di poter duettare con John Lennon, a mio avviso forse il più grande cantautore del secolo scorso, insieme a Paul McCartney, che corrisponde al secondo desiderio. Il terzo lo utilizzerei per duettare con Ed Sheeran, che ha influenzato moltissimo il mio modo di scrivere in inglese! Ho scritto anche tanto materiale anche in quella lingua, magari chissà in futuro…

Per chi ti piacerebbe scrivere invece?

Sono anche autore per interpreti, emergenti al momento. Diciamo che non mi pongo limiti: certo è che sarebbe un grande onore per me scrivere per qualcuno dei grandi nomi del panorama Italiano e mondiale. Per ora cerco di migliorarmi, non ho fretta!

Cosa bolle in pentola per questo 2021 appena iniziato?

Ora sto promuovendo il singolo e questo mio primo disco ‘Arena’. Il Covid, purtroppo, sta rendendo tutto più’ difficile… sicuramente appena sarà possibile ci sarà una data di presentazione dell’album, che per questo motivo appunto all’epoca è saltata! Nel frattempo mi sto dedicando all’insegnamento, sto scrivendo e studiando molto, vediamo che cosa ne verrà fuori!

