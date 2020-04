Da quando è iniziata questa pandemia vige un unico imperativo ed ancor più un atto di responsabilità: restare a casa.

Restare a casa per dare un senso al coraggio di chi ogni giorno lotta in prima linea e presta il proprio servizio per il bene comune; all’instancabile lavoro di chi ci amministra in un frangente così difficile, di chi ha dovuto lasciare il proprio lavoro per non esporsi ed esporre l’altro al rischio, in attesa del giorno in cui tutto finirà e si potrà alla normalità e riabbracciarsi senza timore.

Sull’onda di questi pensieri Beppe Delre, cantante, autore e docente di Canto pop rock presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, ha scritto il brano ANDRÀ TUTTO BENE, realizzandolo con alcuni alunni dello stesso Conservatorio, (28 cantanti) ed avvalendosi della disponibilità di amici e professionisti quali: Stefano Clemente per l’arrangiamento e la produzione audio, Nico Quaranta per la produzione video e i musicisti Valerio Bruno, Egidio Marchitelli, Michele Campobasso e Giammarco Serra.

Ognuno da casa ha registrato la propria parte e ha raccolto attimi di vita quotidiana a volte anche uscendo dai panni del performer e dando testimonianza del fatto che la dimensione domestica, se vissuta con un pizzico di ironia, può alleggerire questo momento.

ANDRÀ TUTTO BENE, un pensiero che deve diventare più contagioso dello stesso virus. ll brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed i proventi saranno devoluti interamente alla Protezione civile.

Guarda il video ANDRÀ TUTTO BENE:

