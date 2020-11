Per i vent’anni di ‘Amici’, Maria De Filippi si regala Lorella Cuccarini

Vent’anni. Un traguardo importante. Che, se per una persona vogliono dire maturità, per la scuola di spettacolo più famosa d’Italia guidata da Maria De Filippi significano serietà, professionalità, gradimento, successo. In sintesi: grande solidità.

E se quando si festeggiano vent’anni il regalo deve essere davvero speciale, ecco che Maria per l’occasione non si è posta limiti e ha deciso di arricchire il confermatissimo corpo docente del settore danza, formato da Alessandra Celentano e Veronica Peparini, con… Lorella Cuccarini!

Ebbene sì. Il nome di Lorella circolava insistentemente da tempo e sui social in molti chiedevano a più riprese in queste settimane la conferma di una notizia che – se si ama l’arte e lo spettacolo a 360 gradi – è davvero elettrizzante. Perché Lorella è talento, abnegazione, sicurezza, affidabilità, garanzia. E merita questo ritorno come lo merita – e lo desidera da troppo tempo – il pubblico, che oggi come ieri le esprime affetto immutato e sincero ad ogni occasione. Lo dimostra l’entusiasmo che pervade proprio i social ad ogni sua performance tv. Da ‘NemicAmatissima‘ a ‘Ballata per Genova‘ passando attraverso ‘Buon Compleanno Pippo‘, per citare solo gli appuntamenti più recenti. E quando la Tv sottrae a Lorella l’opportunità dell’intrattenimento, ecco per lei i grandi successi teatrali, dal musical alla commedia (‘Rapunzel‘, ‘La Regina di Ghiaccio‘, ‘Non mi hai più detto ti amo‘).

Quale modo migliore allora per lei di festeggiare i 35 anni di carriera che ricorrono proprio quest’anno, esattamente come il traguardo tanto importante di ‘Amici‘?

Per Lorella sarà dunque un ritorno alle origini. Al suo primo amore, la danza, una passione da cui partì a nove anni iscrivendosi per la prima volta in una scuola e il punto dal quale spiccò il volo nel 1985, quando Pippo Baudo la volle a ‘Fantastico 6′ come prima ballerina. Da allora Lorella non si è più fermata e ha collezionato innumerevoli esperienze professionali diverse e ugualmente rilevanti che ne hanno fatto apprezzare la versatilità e professionalità e – insieme – l’umiltà, la capacità di mettersi sempre in gioco, la consapevolezza che in questo mestiere non ci si può mai considerare arrivati.

Non sappiamo ancora se Lorella si rivelerà un’insegnante puntigliosa e severa e se ci stupirà ideando coreografie inedite. Di certo la sua presenza nella scuola di ‘Amici’ le consentirà di mettere a disposizione degli allievi quel quid che li aiuterà a distinguersi nella loro carriera e che costituisce da tempo il segreto del suo successo: la determinazione e la mentalità giuste per affermarsi. E – non ultima né meno importante – la voglia di divertirsi. Spronando con il suo sorriso e la sua positività – specie in questi giorni – chi forse non sa se credere davvero in sé stesso e nei propri sogni per poter giungere un giorno a regalare emozioni ripagato dagli applausi.

In bocca al lupo quindi a Lorella e a tutto il cast di ‘Amici’ per questa nuova avventura in partenza sabato 14 novembre su Canale 5 alle 14,10 (LEGGI ANCHE: 20 anni di ‘Amici’: al via domani la nuova edizione con tante novità).

Fidatevi: ci sarà davvero da volare in alto!

di Giulia Grondona