La5, al via la terza edizione di ‘Una nuova vita’: ospiti tre ‘Amici di Maria De Filippi’

Considerato il positivo riscontro, sia in termini di gradimento che di ascolti ottenuto dalle prime due edizioni, da oggi, giovedì 5 novembre alle 23.30 circa su La5 (canale 30 del digitale terrestre), e in replica il sabato alle 8.10, arriva la terza edizione di “Una nuova vita“.

Alla guida della trasmissione prodotta dalla 11 Eleven srl di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, ancora una volta ci sarà la coppia televisiva del momento, formata da Claudio Guerrini e Crisula Stafida.

Nella puntata di oggi vedremo tre beniamini amatissimi che il grande pubblico ha avuto modo di apprezzare nel talent-show “Amici di Maria De Filippi”: il cantante Marco Carta, vincitore della settima edizione, e i ballerini professionisti Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. Il programma è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la regia è firmata da Luca Celia.

Ciascun ospite, collegato dalla propria abitazione, illustrerà come immagina, o come attivamente sta sviluppando, la sua nuova vita. In ogni puntata si metteranno a confronto le “nuove ricette di vita” di due personaggi: quante volte hanno dovuto sterzare di fronte agli improvvisi cambiamenti della vita, come per esempio durante la quarantena? Sollecitati dalle curiosità dei conduttori, ripercorreranno ricordi e stati d’animo e mostreranno come hanno deciso di ingegnarsi e attrezzarsi per il nuovo volto da dare alla propria vita.

Tra gli ospiti delle prossime puntate: l’onorevole Stefania Pezzopane e il compagno Simone Coccia, la showgirl Rossella Brescia, l’imitatore Claudio Lauretta, la conduttrice Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso, Valeria Liberati e Andrea Mallokapis, alias Ciavy, dell’ultima edizione di “Temptation Island”.