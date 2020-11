20 anni di ‘Amici’: al via domani la nuova edizione con tante novità

Domani, sabato 14 novembre, alle 14.10 su Canale5, riapre la scuola più famosa della tv, ‘Amici‘ condotta da Maria De Filippi, che quest’anno spegne venti candeline.

Quanti e quali saranno gli allievi che grazie al loro talento e alle loro capacità riusciranno ad assicurarsi un banco nella nuova classe del talent show? Gli allievi che entreranno a far parte della scuola di ‘Amici‘ vivranno 24 h. su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid-19 per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono già sottoposti a quarantena). Anche il programma andrà in onda attenendosi alle regole da contenimento Covid-19.

Sono 6 anche questa stagione i professori che compongono il corpo docente della scuola, per il ballo, confermatissime Alessandra Celentano e Veronica Peparini a cui si aggiunge la grande star del panorama artistico italiano Lorella Cuccarini; per il canto, sono presenti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, new entry una delle più grandi voci italiane Arisa, enfant prodige della musica, vincitrice di due Festival di Sanremo (nel 2009 da esordiente e nel 2014 nella categoria Big).

Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale5 condotti da Maria De Filippi, ‘Amici‘ raddoppia: da lunedì 16 novembre al via su Italia1 il racconto della scuola in una striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00.