ROGIOSI@THE SPARK: Amalia De Simone ospite del primo appuntamento con ‘MafiEuropa’

Sarà la watchdog napoletana, giornalista e videoreporter Amalia De Simone, con il suo libro ‘MafiEuropa‘ (Rogiosi Editore), ad aprire la rassegna “ROGIOSI@THE SPARK. Accendi la scintilla della lettura”, negli spazi di The Spark Creative Hub, il centro polifunzionale in Piazza Bovio 33, mercoledì 21 ottobre, alle 19 (LEGGI ANCHE: Napoli: dal 30 settembre The Spark Creative Hub riaccende le luci). L’incontro con l’autrice è organizzato nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 e strutturato sui tre piani di The Spark Creative Hub, grazie al supporto video. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Evenbrite: https://bit.ly/3jMDfxf.

MafiEuropa

In linea con la globalizzazione dei traffici, da anni, le mafie italiane si sono internazionalizzate. L’Europa, in particolare, e altri continenti, sono diventati un unico campo d’azione e di interazione con le altre criminalità mondiali. Paesi come la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna, l’Olanda, il Lussemburgo e intere aree dell’Est Europa sono diventate, nel corso del tempo, centrali di riciclaggio, basi per traffici illegali e aree di transito, luoghi di protezione per latitanze, territorio di conquista per investimenti immobiliari e commerciali. Nella geografia degli interessi criminali dei clan, alcuni paesi europei sono diventati fondamentali, quanto e più dell’Italia dove invece si percepisce di più il sottoproletariato mafioso. Le mafie vanno dove incontrano meno resistenza: la lotta alle mafie in Europa è resa molto fragile dalla disarmonia legislativa: il reato di associazione mafiosa, non è infatti contemplato da quasi nessun altro ordinamento nazionale europeo. I fatti che creano allarme sociale sono rari, i mafiosi portano ricchezza e qualche volta tutto questo diventa un alibi per voltarsi dall’altra parte. Amalia De Simone ha realizzato le sue inchieste sul campo, girando tra i paesi europei, incontrando i protagonisti delle scottanti vicende, uomini di legge e uomini del “sistema”, tracciando un quadro sugli affari di ‘ndrangheta, camorra e mafia in Europa. Nel libro sono raccolte le inchieste realizzate per il Corriere.TV (LEGGI ANCHE: MafiEuropa: in libreria le inchieste di Amalia De Simone).

Gli altri appuntamenti di ROGIOSI@THE SPARK

Dopo “MafiEuropa” di Amalia De Simone, la rassegna prosegue con “Castelli di Partenope” di Rosario Bianco e Gianpasquale Greco (mercoledì 28 ottobre), “Arcobaleni” di Giuliana Marcarelli (mercoledì 4 novembre), “C’era una (prima) volta” di Claudio Guerrini (sabato 7 novembre), “Io speriamo che me la cavo” di Antonio D’Apuzzo (mercoledì 11 novembre), “Quando meno te lo aspetti” di Guido Trombetti (mercoledì 18 novembre).