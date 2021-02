AltaRoma: la collezione di Victoria Torlonia ispirata alla natura

In occasione di Altaroma, Victoria Torlonia presenta la sua nuova collezione: una proposta in cui racconta se stessa e la sua visione della vita grazie a ispirazioni provenienti dal mondo della natura, in particolar modo dai fiori, paesaggi incastonati da una palette di cieli, dalle albe ai tramonti, sino ai bagliori lunari.

La designer crea una capsule ispirata al pianeta e all’importanza della sua salvaguardia. Nasce così la collezione Natura, presentata con due appuntamenti nella settimana di Altaroma , il primo giovedì 18 febbraio in versione digitale attraverso la proiezione del video in live streaming “My fashion Dream” e il secondo , in forma privata ed esperienziale, ieri, venerdì 19 febbraio, presso Margutta Home (in Via Margutta 55 a Roma) in collaborazione con Antonella Ferrari , Presidente dell’Associazione no profit Feel. Agli appuntamenti privati e in piena regolamentazione di sicurezza hanno partecipato singolarmente alla presentazione esperienziale attrici e influencer come Anna Safroncik, Elisabetta Pellini, Enrica Pintore, Giulia Elettra Gorietti, Catrinel Marlon e Pamela Camassa.

Anna Safroncik

La collezione Natura è composta da capi su misura con il fine di evitare sprechi e usando tessuti poco inquinanti senza pero’ mai tralasciare la grande tradizione artigianale sartoriale italiana grazie a ricami artigianali e dando vita a creazioni uniche, ricche di dettagli.

Il brand Victoria Torlonia ha l’obiettivo di preservare le tradizioni della Russia, paese nativo della designer e dell’Italia, per far conoscere al mondo una collezione dedicata a una donna cosmopolita. Il gol principale del marchio è quello di affermarsi sui mercati internazionali con attenzione a Russia e Medio Oriente proponendo un prodotto Made in Italy.