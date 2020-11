‘All Together Now’: anche Elisa Scheffler e Barbara Bonanni nel “Muro dei 100”

Dal prossimo 4 novembre, su Canale5, tornerà in prima serata ‘All Together Now‘, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Nelle vesti di capitano del Muro, giuria di composta da numerosi personaggi appartenenti a diversi settori dello spettacolo, ci sarà ancora una volta J-Ax.

Confermatissime, nel ruolo di giurate, ci saranno anche due volti in grande ascesa: Elisa Scheffler e Barbara Bonanni. Entrambe, prima dell’imminente ritorno sulla rete ammiraglia di Mediaset, le abbiamo viste brillare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Sia Elisa, poliedrica showgirl che Barbara, versatile attrice, in occasione della prima del film ‘El Olvido Que Seremos‘ hanno puntato su un outfit total-black, prontamente immortalato dagli scatti della fotografa di fama internazionale Sabina Filice, lasciando il segno e raccogliendo vasti consensi da parte del grande pubblico che quest’anno ha potuto ammirare la kermesse capitolina soprattutto attraverso il materiale circolato sul web a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

In casi come questi, generalmente, si è sempre pronti ad annunciare: “È nata una stella!”. Stavolta, però, di stelle ne sono nate due: Elisa Scheffler e Barbara Bonanni.