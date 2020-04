FRANÇOIS: in radio e digitale il nuovo singolo di Alessio Creatura

E’ in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali FRANÇOIS (Playaudio/Azzurra Music), il nuovo singolo di Alessio Creatura. Il brano è prodotto e arrangiato da Max Corona e Cristian Bonato.

La protagonista della canzone è FRANÇOIS, il nome è volutamente declinato al maschile, questo per sottolineare ancora di più l’accentuata mascolinità che François s’è cucita addosso nel tempo, per riaffermarsi in un mondo sempre più duro e cinico. A causa del proprio vissuto, la protagonista ha perso qualsiasi interesse verso la vita, azzerando qualsiasi contatto sociale. Tuttavia non si perde d’animo e cerca di reagire, imparando a riprendersi cura di se stessa.

“Avvertivo da tempo il bisogno di dar voce alle donne, spesso discriminate e costrette a mostrare un’aggressiva mascolinità per competere in un mondo profondamente maschilista e prepotente – racconta il cantautore – Il brano vuole esser un invito a non rinunciare alla propria femminilità, liberandosi da modelli stereotipati finalizzati al piacere altrui, nel rispetto della propria individualità e di ogni diversità”.

Il videoclip di FRANÇOIS diretto da Gianni Gaudenzi, è stato girato nella città di Ravenna presso una palestra, dove vengono insegnate varie tecniche di combattimento e difesa.

“Nel video viene raccontata una giornata di duro allenamento in palestra. Attraverso il sudore e il sacrificio, François cerca di rinforzare fisico e mente e di cancellare un passato fatto di sofferenze” commenta il regista.

Guarda il video FRANÇOIS di Alessio Creatura:

