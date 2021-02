‘Al Di Là Del Cuore’, in viaggio con Daniele Azzena

Daniele Azzena, classe ’96, è un giovane cantautore che ha fatto della musica il suo mestiere, consapevole dell’impegno e del lavoro che sono necessari per realizzare il suo sogno. ‘Al Di Là Del Cuore‘, il nuovo singolo, nasce da un “sogno di una notte di mezz’estate” in cui ritrova il padre. Un dialogo intenso in cui ritrovare le coordinate di un viaggio nella vita e interiore, dove ritroviamo Daniele cresciuto artisticamente e umanamente, dopo la perdita dolorosa e prematura del suo mentore. ‘Al Di Là Del Cuore‘ è un dialogo di speranza, dove ritrovare consapevolezza di sé accettando le cadute, le difficoltà, senza per questo perdere l’orientamento e la fiducia. “Non siamo invincibili ma umani e il dolore, i dubbi fanno parte della vita come i giorni di pioggia durante un viaggio, dove vorremmo sempre il sole”. Nel sogno, Daniele non ritrova solo il padre, ma anche se stesso e la voglia di “partire per un viaggio” alla ricerca del proprio io con la sua musica, verso la vita.

Come nasce ‘Al Di Là Del Cuore‘?

‘Al Di Là Del Cuore’ è un “giro di boa”, uno di quelli che la vita spesso ci impone, scaraventandoci lontano dalle acque tranquille che rappresentavano la nostra comfort zone. Inaspettatamente, ho perso ogni punto di riferimento: nella vita, come nella musica, mio padre era la bussola, che orientava la mia rotta facendomi sentire sicuro e forse invincibile. Quando ho perso lui, ho dovuto cercare dentro di me nuovi punti di riferimento, superare le paure e fare i conti con le mie fragilità. Ho cercato dentro di me e ho capito come avesse “seminato” con amore: avevo ogni consiglio, ogni incoraggiamento e ogni gesto di affetto, custodito con cura e la capacità di indirizzare il mio viaggio nella musica e nella vita.

Le novità sono anche nella sua melodia e in una nuova ritmica, è così?

Avevo in testa qualcosa che non avevo ancora sperimentato per un brano che aveva come protagonista il cuore e i suoi battiti. Con la sua forte componente percussiva e timbrica, ha superato le mie aspettative rendendolo esattamente quello che avevo immaginato. Una ritmica che è prevalente e segna il mio “cambio di passo”, di rotta.

Hai un bel gruppo di lavoro, compagni di viaggio che hanno “sposato” appieno il tuo nuovo percorso artistico. Quanto è importante la sinergia nel tuo progetto?

Sono partito da solo ma strada facendo ho incontrato persone che si sono rivelate fondamentali: in primis, Renata Ercoli e poi Fabrizio Chiapello del Transeuropa Studio che si è occupato della produzione. A completare questa “famiglia” artistica, il regista Max Nardari che ha diretto il video con un team altamente professionale. Il bello è proprio nella condivisione di un progetto che diventa di tutti e crea sinergie importanti. Oggi, più che mai, da soli non si va da nessuna parte e poiché è un viaggio… cosa può essere più bello di condividerlo?

Il video clip di ‘Al Di Là Del Cuore’ regala emozioni forti, con immagini bellissime che ricordano un cortometraggio. Che cosa hai provato nel girarlo?

Vedere la sceneggiatura scritta mi ha emozionato moltissimo ed essere diretto da un professionista come Max Nardari, un’esperienza unica. La scelta del luogo, l’Altopiano del Cansilio in provincia di Belluno, è stata azzeccatissima ed io mi sono innamorato a prima vista. Girare il videoclip a stretto contatto con un regista eccezionale di film, accompagnato da una troupe di ragazzi giovani molto professionali, mi ha dato molto. Per la prima volta ho girato il videoclip seguendo un copione, affidando il mio brano e me stesso a chi ne ha realizzate le immagini. Una prova di fiducia per un lavoro di squadra che mi ha permesso di fare un ulteriore passo avanti. ‘Al Di Là Del Cuore’, col video clip prende per mano portandoci in un viaggio che attraversa paesaggi bellissimi, ma soprattutto ci conduce idealmente “a casa”, a ritrovare noi stessi e la nostra anima.

La musica è un’attitudine di famiglia?

I miei nonni suonavano e ascoltavano moltissima musica e così mia mamma. Ho un bellissimo ricordo del nonno che suona con la chitarra ‘Vecchio Frac‘. Sono cresciuto a pane e musica e la mia passione è nata che ero poco più che bambino. Ho cominciato da solo per poi frequentare l’Istituto Musicale Costa e quindi “Una Città Per Cantare” di Ron, a Vigevano. Dopo il Liceo Scientifico mi sono iscritto al CPM Music Institute di Milano, dove mi sto laureando in canto pop rock. Ho studiato pianoforte e musica perché sono convinto che lo studio sia fondamentale e irrinunciabile. Mi piacerebbe anche lavorare alla produzione e all’arrangiamento; la mia passione per la musica è a 360° e credo che continuerò a prepararmi e sperimentare. La musica è il mio mestiere.

‘Al Di Là Del Cuore’ è un viaggio ideale di crescita verso la vita. Dove ti porta?

Mi porta a progettare: vorrei che questo brano fosse l’incipit, l’alfa di un idea musicale artistica più ampia che potrebbe, anzi spero, sfociare in un album. Sono consapevole di una nuova maturità artistica e personale che mi da nuovi stimoli e che sento di dover realizzare. Ho lavorato tanto, non solo vocalmente e musicalmente, ma anche sulle mie emozioni e la capacità di condividerle. Questo nuovo singolo ha aperto, davvero, una nuova strada che , in quanto tale, non può che aprire nuovi orizzonti che sono pronto a scoprire.

