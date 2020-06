Dal 18 giugno, ogni giovedì alle 21.20, su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) andrà in onda in prima visione la seconda stagione di “Absentia”, la serie thriller con Stana Katic che svela nuovi misteriosi dettagli sulla vita dell’ex agente dell’FBI Emily Byrne.

Nella prima stagione della fortunata serie creata da Gaia Violo e Matt Cirulnick seguivamo la vicenda dell’agente dell’FBI Emily Byrne, scomparsa nel nulla mentre dava la caccia a un efferato serial killer attivo nella città di Boston. Dichiarata morta in absentia ormai da tempo, Emily veniva ritrovata sei anni dopo in una baita in montagna, completamente priva di memoria.

La seconda stagione di Absentia affronta le conseguenze dei vari traumi a cui è stata sottoposta la protagonista che, dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi che gravitano attorno alla donna.

Contraddistinta da un importante impegno produttivo, Absentia riesce ad alternare brillantemente il thriller psicologico con il genere investigativo. Emily Byrne ha il volto dell’attrice canadese di origini serbocroate Stana Katic, divenuta famosa per la serie crime Castle, affiancata da Patrick Heusinger (Jack Reacher: Punto di non ritorno), Cara Theobold (Downton Abbey) e Neil Jackson (Benvenuti a Marwen).