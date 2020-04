Rai2: al via 4 ZAMPE IN FAMIGLIA, un nuovo programma sui nostri amici animali

Un nuovo programma dedicato ai nostri amici a quattro zampe andrà in onda su Rai2 il sabato mattina: a partire dal 16 maggio alle 10.15 per otto puntate, Elena Ballerini e Federico Coccia condurranno 4 ZAMPE IN FAMIGLIA. Affiancati da esperti del settore, ci spiegheranno come prenderci cura al meglio dei nostri animali domestici, con un attenzione particolare per i cani: storie ad alto contenuto emotivo, consigli utili, temi pratici per conoscerli meglio e prendersi cura di loro.

In ogni puntata tre storie diverse, divertenti o commoventi, ci ricorderanno come un amico a quattro zampe possa arricchire o addirittura cambiare la nostra vita. Storie di cani eroi, di animali con talenti particolari, di cuccioli abbandonati o malati salvati dai volontari o dai loro padroni o semplici storie di vita quotidiana in famiglia con i nostri amici.

Ogni storia sarà lo spunto per approfondire alcuni temi: alimentazione, salute, gioco, regole, addestramento,…

4 ZAMPE IN FAMIGLIA è un Branded Entertainment content prodotto da Kimera Produzioni, scritto da Chiara Salvo, Federica Petruccioli, Francesca Fabbri e Stefania Bove.

