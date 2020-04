10 GIORNI ALMENO: la webserie con gli attori de “Il Paradiso delle Signore”

Dal 26 aprile saranno rilasciati su YouTube e i canali social Instagram e Facebook i primi due episodi di 10 GIORNI ALMENO, una serie dramedy che vuole spingere la creatività oltre la quarantena: sette episodi in tutto che vede protagonisti un gruppo di professionisti che ha deciso di fare squadra per tenervi compagnia durante questo periodo e provare a strapparvi un sorriso.

Idea e regia sono di Emanuel Caserio, la trama e la scrittura di Massimiliano Mattiello, il montaggio di Vittorio Torre che è riuscito, con la sua esperienza, a coordinare il lavoro del team. L’intero prodotto è stato girato a budget zero. I tre hanno condiviso buona parte del processo creativo dirigendo l’intero cast aiutati dal sapiente lavoro di Santina Cardile per quanto riguarda i costumi, Matteo Iacobis e Marco Di Nella per le musiche. Le grafiche sono di Marco Terenziani.

La storia ruota intorno a 10 personaggi che cercano di realizzare un corto con tutte le difficoltà causate dalla quarantena. La sfida più grande è quella di riuscire a confezionare un prodotto di qualità con uno strampalato e tragicomico cast. A questo si aggiunge la difficoltà di trovare l’attrice protagonista: cercarla altrove o riconfigurarla tra le risorse già presenti?

10 personaggi per 7 episodi, tutti protagonisti della fiction RAI: “Il Paradiso delle Signore”.

C’è Marco (Emanuel Caserio) un attore insicuro che non distingue più se stesso dalla maschera che indossa; Fabio (Giulio Corso), cinefilo di lungo corso in conflitto con il cinema italiano e la sua coinquilina Eleonora (Federica De Benedittis) la casting director del progetto che sogna di fare l’attrice; Daniela (Francesca Del Fa), la regista a cui è affidato il compito di unire i vari personaggi; Kim (Neva Leoni), truccatrice che desidera diventare una star dei social protetta dal suo mecenate Franco (Giorgio Lupano), produttore avido e chiamato a quadrare i conti; Bob (Francesco Maccarinelli) uno sfaticato direttore della fotografia; Aurora (Giulia Petrungaro) costumista improvvisata che si finge la madre per poter lavorare; Chiara (Enrica Pintore) la sceneggiatrice col complesso di Biancaneve e Cloe (Ilaria Rossi) la strampalata e ricca scenografa.

Guarda il promo di 10 GIORNI ALMENO:

Loading...